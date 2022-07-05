Коса в стиле Рапунцель, шиньон балерины и аксессуары: женственные, практичные и «прохладные» прически на лето

Летние месяцы – время теплой погоды и пляжного отдыха. Но даже в отпуске или на пикнике любой женщине хочется выглядеть привлекательно. Модные прически на лето 2022 года сочетают в себе женственность и практичность. Эти “прохладные” варианты позволят красиво выглядеть и комфортно себя чувствовать в жаркую погоду.

Прическа с живыми цветами

Этот вариант продемонстрировала Кьяра Ферраньи во время показа Dior Cruise 2023 в Севилье. Прическа в виде пучка с цветками гвоздики, заплетенными между прядями, освежает образ. Это изящный вариант в испанском стиле, напоминающий об исполнительницах традиционного танца фламенко.

Коса в стиле Рапунцель

В новом фильме Греты Гервиг Марго Робби предстала перед телезрителями с такой прической. Создать этот образ очень просто.

Надо заплести несколько косичек, оставив большую часть волос распущенными. Прическа в таком стиле создает легкий, изящный и женственный образ.

Шиньон балерины

На красной ковровой дорожке в Каннах Наташа Поли продемонстрировала прическу, вдохновленную исполнительницами классического танца. Шиньон балерины – женственный, простой и удобный вариант.

Его можно дополнить аксессуарами. Например, шпильками или заколкой с искусственными цветами.

Прическа подходит для занятий спортом и активного отдыха.

Низкий хвост

Это вариант для любительниц минимализма. Он нравится многие знаменитостям. Например, такую прическу носит Кейт Миддлтон.

Сделать низкий хвост очень просто. А для того чтобы прическа держалась, достаточно смазать волосы гелем. При желании низкий хвост можно дополнить лентой. Такой вариант подходит для праздника.

Аксессуары

Даже простые прически будут выглядеть более изящными и женственными, если дополнить их украшениями.

В качестве аксессуаров можно использовать ободки, заколки с бусинами и стразами, искусственные цветы, венки, банты и ленты.

Украшения для волос – нестареющая классика.

Аксессуары придают прическе изюминку, а также помогают держать волосы в порядке даже во время активного отдыха или ветреной погоды.