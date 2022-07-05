Бывший супруг подал в суд на Анастасию Макееву

Адвокат Александр Сакович подал иск в суд на актрису Анастасию Макееву. Бывший муж селебрити требует передать ему половину нажитого в браке имущества.

Анстасия Макеева является одной из самых красивых российских актрис, потому всегда пользовалась популярностью у мужчин. Сейчас она счастлива в союзе с бизнесменом Романом Мальковым, это четвертый брак селебрити. Ради любимого звезда даже взяла себе двойную фамилию, переделав документы на Макеева-Малькова. Год назад пара заключила брак в столице, проведя обряд венчание в Крыму. Однако не всегда ее отношения с сильным полом были такими безоблачными. Так, сейчас ей приходится судиться с Александром Саковичем, третьим супругом.

По образованию адвокат, экс-возлюбленный стремиться разделить нажитое совместно имущество. Иск касается раздела нажитого в браке с 2018 по 2019 год имущества. Подобного поступка от бывшего мужа Макеева, по ее признанию, не ожидала, ведь сейчас он тоже состоит в счастливом браке, все в порядке у него и в материальном плане.

В суде актрису и телеведущую поддерживает нынешний спутник жизни, что очень важно для Анастасии Макеевой. В будущем пара хочет завести ребенка, их отношения настолько гармоничны, что звезда называет их продолжающимся вечно медовым месяцем. Селебрити увлекается садоводством, причем не бросила это занятие даже во время отпуска на Мальдивских островах. К слову, пара согласно местным обычаям повесила на столетнее дерево, растущее неподалеку от отеля сердечко с указанной на нем датой свадьбы.

Источник: www.starhit.ru