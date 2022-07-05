 

Раскрыт новый кроссовер Changan C673 с внешностью Lexus

05.07.2022, 14:23, Разное
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Марка Changan презентовала весной новый бренд Deep Blue, под которым выпустят модель под названием SL03.

Покупатели смогут приобрести роскошный экземпляр с электромотором, гибридной системой или с установкой на водородном топливе. Кроме того, в Сети появились подробности об очередной новинке китайской марки с кодовым индексом Changan C673. Автомобиль имеет закругленные фары, удлиненный капот, улучшенные воздухозаборники.

Кроме того, дизайн кузова напоминает флагманский кроссовер от Lexus. С задней части кузова применили два спойлера. Пока технические подробности об уникальном паркетнике от китайских разработчиков остаются засекреченными.



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