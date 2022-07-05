Мнение: Одна

Решил пересмотреть, в сущности, из-за Градского. Мельком увидел, что он тут даже сам стоит, на своих двоих, и вполне еще бодр. Все-таки первые пару лет “Голоса” – были, наверно, вообще лучшим музыкальным шоу из всех, какие когда-либо бывали в России на ТВ. Первое и второе. Ну, вершина, что тут скажешь…

Но меня поразило и еще кое-что: при всей моей любви ко всей четверке, в этот раз отчетливо вдруг увидел, что реально на УРОВНЕ спел только один, точнее, одна – Пелагея. Даже Градский, при всем очаровании – просто очень одаренный любитель.

Одна Пелагея – как будто из другой лиги. Приехала артистка из Москонцерта на представление сельской самодеятельности в совхозном ДК. Эх… 2013 год, угар НЭПа. Последний год мирной жизни.