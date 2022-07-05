Мнение: Стандарты

Китайская компания BYD за первые шесть месяцев нынешнего года продала более 641 тыс. электромобилей. Эта цифра на 315% больше показателей за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на китайские СМИ. Таким образом, китайский концерн стал мировым лидером по продажам электрокаров, опередив американскую компанию Tesla, которая за полгода смогла продать 564 тыс. электромобилей.

Эта новость интересна вот чем. Важно прийти на рынок первым и задать на нем стандарты. Так бывало много раз. Компания «Ксерокс» именно так задала стандарт в копировальной технике (которая существовала и до Ксерокса и будет существовать еще долго). Теперь всю копировальную технику называют ксероксами, как имя собственное.

И до Теслы были электроавтомобили, но она заняла свою нишу, создав уникальный бренд на рынке. И теперь находится в привилегированном положении по отношению ко всем другим. Другие будут наращивать объемы, Тесла будет оставаться в нише услуг, создавая новые стандарты, которые будут вынуждены повторять другие. Что означает — и при меньших объемах продаж Тесля, имея большую маржу, будет находиться всегда на коне.

Примерно в таком же положении находится Эппл — она берет не объемами, а маржой, которая возникает в результате того, что бренд создал сам рынок смартфонов, рынок графических операционных систем, рынок планшетов и так далее (хотя и до нее все эти гаджеты уже существовали — но Эппл сумела создать стандарт, который были вынуждены повторять все остальные)

Это и есть смысл борьбы технологий — борьба за стандарты. Кстати, мы в ней тоже участвовали в свое время. Слово «спутник», как и «ксерокс», тоже является именем собственным, его понимают без перевода. Другой вопрос, что нынешние кремлевские пигмеи не в состоянии принимать участие в борьбе стандартов и смыслов. Они умеют воровать, да и то — паршиво. Впрочем, их ничего другое и не интересует.

Стратегия «импортозамещения», на которую кремлевские буквально камлают, как шаман с бубном — это догоняющая стратегия. Стратегия тех, кто приходит на уже созданный кем-то рынок. А потому они всегда отстают и могут только копировать (с той или иной степенью творческой интерпретации). Впереди всегда те, кто создает новое. И увы, это пока не про нас.

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