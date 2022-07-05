Мнение: Следующий шаг к киберпанку

Всё стало ясно в 2007, когда покойный Джобс заразил планету модой на айфоны. За несколько лет телефон превратился из дорогого удлинителя статуса в эдакого хедкраба, агрессивную насадку на голову — тут теперь и соцсети, и интернет, и игры, и банковское приложение и, вообще, всё, что нужно для работы и развлечений.

Можете представить себе жизнь без смартфона? Для большинства такая жизнь станет чем-то вроде японского эксперимента, когда школьников на неделю делали «инвалидами». Одним привязывали правую руку к туловищу, другим давали специальные слепые очки, третьи носили тяжёлую насадку на животе, мешающую передвигаться. Идея была в том, чтобы подростки поняли каково это, иметь серьёзные проблемы со здоровьем. Хороший эксперимент, кстати, надо бы и в наших школах тоже проводить. Новое поколение, кажется, лучше нас, но всё же дополнительная эмпатия подросткам никогда не помешает.

Так вот, после 2007 мы пересели на смартфоны. Потом пошла уберизация такси. Если раньше наши люди в булочную на такси не ездили, то вот теперь как раз ездят. Когда всё только начиналось, в 2011 году, это удивляло даже самих таксистов. Они с некоторой растерянностью рассказывали, что теперь пенсионеры часто вызывают их ко входу в супермаркет, чтобы с комфортом доехать до дома с кучей пакетов в руках. Раньше пенсионеры ходили с характерными сумками-кравчучками на колёсиках, а теперь вот тратят дополнительные 50 рублей на такси (такие тогда были цены).

Дальше улицы крупных городов заполнили молодые ребята с крупными цветными сумками — Самокат, Деливери Клаб, Яндекс.Еда. Примерно в это же время массово распространился каршеринг. Девиантная часть общества пошла по своей ветке технологий — сначала люмпенизированная молодёжь освоила вейпы, потом прокатные электросамокаты. Наконец, коронавирус силой заставил огромную часть общества распробовать удовольствия удалёнки.

Вероятно, были и какие-то ещё ступени, я пишу по памяти, так что могу что-нибудь забыть или перепутать. Однако суть можно вычленить и из этого чернового списка. Вот есть старая технология, иногда даже очень старая. В один прекрасный момент фанатики прогресса достают эту технологию достают из чулана, отряхивают от пыли и пытаются скормить обществу. Обычно безуспешно, но когда получается, мир вокруг нас меняется как по щелчку пальцев — год-другой, и новое явление входит в наш быт так плотно, будто оно сопровождало нас с самого рождения.

Можно предположить, что очередная фаза изменений уже на подходе. Технологии готовы уже давно, и вот прямо сейчас корпорации (типа Яндекса или Сбера) успешно внедряют какую-нибудь удивительную высокотехнологичную дичь, к которой мы через два-три года полностью привыкнем.

Так вот, коллеги, у меня вопрос. Что это будет за новая история? Вы наблюдаете сейчас что-нибудь подобное в фазе вылупившегося цыплёнка? Наверняка ведь этот цыплёнок уже где-то тестируется, ездит, фыркает, испускает дым.