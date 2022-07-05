Toyota презентовала новый кроссовер Urban Cruiser Hyryder

Японский автогигант Toyota представил публике новый паркетник под названием Toyota Urban Cruiser Hyryder.

Выпущенный экземпляр сможет составить конкуренцию для южнокорейского аналога – Hyundai Creta. Премьера состоялась для рынка Индии, где автомобиль станет наиболее востребованным. Под капотом кроссовера расположен 1,5-литровый двигатель с отдачей 102 л.с. мощности. Также доступна гибридная версия с мощностью 115 л.с. Модель оснащается исключительно переднеприводной системой.

В начальной конфигурации новинка получила мультимедийную систему и подушки безопасности. В продвинутых комплектациях задействовали камеру кругового обзора, панорамную крышу и другие расширенные опции.