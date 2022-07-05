Мнение: О финальной «разводке» IKEA

И опять ведь нельзя же не признать, что очередной визит «птички обломинго» в Путинскую Россию был несколько предсказуем. А ещё — в значительной степени даже символичен. Ну что же вы хотели от страны, ставшей резко «недружественной»?

Впрочем, главный «облом» настиг морально неустойчивый городской средний класс, а его в нынешней России «не жалко»

Компания-символ Икея подгадила напоследок. Объявив о финальной распродаже перед окончательным разрывом с российским рынком, она совсем не позаботилась о потребителях. И в результате её накрыл масштабный сбой с первых же минут последней стадии процесса.

С 00 часов 5 июля стартовала большая распродажа IKEA. Компания ранее сообщала, что будет можно купить любой товар, который остался на складе. Однако с первых минут начала распродажи сайт компании перестал работать корректно. И у всех по-разному. Но у большинства — при добавлении товара в корзину выходит уведомление об ошибке. Хотя некоторым добавляет в корзину сразу несколько единиц одних и тех же выбранных товаров, а у некоторых проблемы возникают уже на завершающей стадии оформления.

Для миллионов россиян Икея была больше, чем иностранным производителем товаров для дома. Она являла собой целую философию разумной жизни в условиях разумного потребления. И одновременно прививала чувство стиля и бренда. То есть создавала огромную нематериальную ценность. И вот…

Естественно, при таком ажиотаже о надеждах на скидки можно забыть.

Но больше всего этот инцидент говорит о самой нынешней России, о россиянах. Которые на словах — одно, а на деле…

Нет ведь сомнений, что сайт просто рухнул под напором покупательского ажиотажа? И он означает, что люди в РФ, образованные и мыслящие, не сильно верят во всесилие «импортозамещения». Ну и с представлениями о комфорте за разумную цену расставаться не готовы. Тогда как нынешнее «импортозамещение» — это больше про впарить негодный товар по заоблачной цене в отсутствие конкурентов. На чём наживутся и чиновники, «крышующие» параллельный импорт или отечественного производителя.

И это означает, что двое-, а то и троемыслие + жажда халявы — вот подлинная скрепа России?

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