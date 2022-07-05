Guardian – ржавеет и нуждается в ремонте — экспертов встревожило плачевное состояние Эйфелевой башни

Долговечность «железной леди Парижа» оказалась под вопросом. Согласно просочившимся в СМИ секретным отчётам, конструкция Эйфелевой башни имеет множество дефектов и требует «совершенно новую политику технического обслуживания», пишет The Guardian.



AP

В 1889 году после завершения строительства Эйфелевой башни планировалось, что она будет демонтирована через 20 лет. Но спустя 133 года «железная леди Парижа» продолжает стоять на прежнем месте, впрочем, не столько благодаря конструкции, сколько старательному уходу, пишет The Guardian.

Между тем во французские СМИ просочились секретные отчёты, которые утверждают, что монумент находится в удручающем состоянии и «изобилует ржавчиной». Согласно документам, башня нуждается в капитальном ремонте, но вместо этого получает только косметический, отмечает издание.

В одном из отчётов говорилось, что компании Sete, управляющей башней, необходимо «разработать совершенно новую политику технического обслуживания, основанную на тестировании стареющей металлической структуры». Во втором докладе утверждалось, что на конструкции имелись трещины и ржавчина. Составители третьего выявили 884 дефекта, в том числе 68, которые представляют риск для её «долговечности».

Однако Sete не хочет закрывать монумент на длительный период, чтобы не терять доходы от туризма. Эйфелева башня принимает примерно 6 миллионов человек в год, что делает её четвёртым по посещаемости культурным объектом Франции после Диснейленда, Лувра и Версальского дворца, поясняет издание.

Гюстав Эйфель, компания которого спроектировала и построила башню, признавал, что выявление ржавчины и борьба с ней были наибольшей проблемой. Поэтому для сохранения металлической конструкции он предлагал покрывать её краской каждые семь лет, обращает внимание The Guardian.

В рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года правительство выделило €60 миллионов на перекраску башни. Предполагалось, что треть конструкции будет зачищена, а затем на неё нанесут два новых слоя. Однако задержки, вызванные пандемией, и наличие свинца в старой краске означают, что обработать удастся только 5% поверхности.

По словам The Guardian, эксперты предсказывают, что окончательный результат окажется «плачевным». «Если бы Гюстав Эйфель посетил это место, у него бы случился сердечный приступ», — заявил местным СМИ один из управляющих башни.