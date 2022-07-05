Ученые задумались о возрождении сумчатого волка

Специалисты из Австралии всерьез заявили о том, что хотят возродить сумчатого волка – дикое животное, которое вымерло, но ранее повсеместно обитало на территории континента. Подробности они опубликовали в журнале The Washington Post.

Специально для клонирования сумчатого волка создали Лабораторию комплексных исследований генетического восстановления тилацина при Мельбурнском университете. Эксперты уверены, что с помощью генной инженерии и редактирования генома можно возродить вид на основе данных даннарта – единственного оставшегося в живых родственника тилацина.

Если все получится, то это серьезно обогатит биологическое разнообразие Австралии, так как здешние виды массово вымирают из-за вторжения чужеземных животных.