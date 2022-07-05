 

Ученые задумались о возрождении сумчатого волка

05.07.2022, 4:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специалисты из Австралии всерьез заявили о том, что хотят возродить сумчатого волка – дикое животное, которое вымерло, но ранее повсеместно обитало на территории континента. Подробности они опубликовали в журнале The Washington Post.

Специально для клонирования сумчатого волка создали Лабораторию комплексных исследований генетического восстановления тилацина при Мельбурнском университете. Эксперты уверены, что с помощью генной инженерии и редактирования генома можно возродить вид на основе данных даннарта – единственного оставшегося в живых родственника тилацина.

Если все получится, то это серьезно обогатит биологическое разнообразие Австралии, так как здешние виды массово вымирают из-за вторжения чужеземных животных.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06.21 / Поэт и дива: история удивительной любви Александра и Лидии Вертинских

12.04.21 / Принц Уильям опубликовал пост в память о принце Филиппе и его редкое фото с принцем Джорджем

18.01.22 / Уроки соблазнения: Кендалл Дженнер стала лицом ювелирного бренда

26.12.21 / Мнение: Отработка удара по Израилю

31.12.21 / Мнение: Точка баланса

27.08.21 / Простой и легкий осенний маникюр: красивые ногти, которые легко можно сделать дома

22.02.22 / В Москве прощаются с народным артистом РФ Геннадием Юхтиным

06.08.20 / Для противодействия пропаганде гомосексуализма в России запретят настроечные телевизионные таблицы

29.08.20 / Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон снова вместе

31.05.21 / В сентябре в Москве стартуют гонки на «Лафетах»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика