 

Кому показана редукционная маммопластика?

05.07.2022, 4:25, Разное
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Дело в гармонии

Нередко у женщин встречается разрастание соединительной и жировой тканей в молочных железах. Помимо эстетических несовершенств, например асимметрии или опущения груди под силой тяжести, это может стать причиной болей в спине, шее, суставах, ограничить в движениях и физической активности. Что чаще всего приводит к такой проблеме?

1. Генетика. Если в семье по женской линии в основном большая грудь, вероятность развития гипертрофии высока.

2. Избыточный вес. Размер груди напрямую зависит от комплекции женщины.

3. Лактация. Кормление грудью влияет на изменение формы и объема груди, стимулирует ее рост.

Уменьшают массивный бюст как в ходе самостоятельно проводимой процедуры, так и в комплексе с другими. Например, при мастопексии – подтяжки груди – врач может принять решение уменьшить молочную железу для того, чтобы выровнять объемы и создать правильную симметрию. Если излишек жировой ткани значительный, уменьшение молочных желез может проводиться одновременно с липосакцией. В завершении хирург создает красивый контур, восстанавливает упругость груди и доводит работу до эстетического результата.

Важный момент

Если пациентка обращается с гигантомастией, после операции может наблюдаться снижение чувствительности сосков. Но через какое-то время эта неприятность исчезнет. На этапе планирования хирургического вмешательства очень важно правильно выбрать технику операции – от профессионализма и опыта врача зависит, насколько эффективным и привлекательным будет результат.



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