 

Создан ИИ, способный диагностировать болезнь Альцгеймера по снимку МРТ

05.07.2022, 3:14, Разное
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Эксперты из Имперского колледжа Лондона разработали алгоритм, который с высокой точностью определяет стадию развития деменции и диагностирует ее наличие всего по одному снимку МРТ.

В ходе исследовательской работы ученые модифицировали систему на основе искусственного интеллекта, которая предназначена для диагностики и классификации рака. Они обучили ее на снимках добровольцев с болезнью Альцгеймера, Паркинсона и другими нейродегенеративными патологиями.

В результате ученые получили алгоритм, который в 98% случаев определяет наличие деменции, а также с точностью до 79% показывает стадию развития патологии.



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