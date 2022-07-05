Создан ИИ, способный диагностировать болезнь Альцгеймера по снимку МРТ

Эксперты из Имперского колледжа Лондона разработали алгоритм, который с высокой точностью определяет стадию развития деменции и диагностирует ее наличие всего по одному снимку МРТ.

В ходе исследовательской работы ученые модифицировали систему на основе искусственного интеллекта, которая предназначена для диагностики и классификации рака. Они обучили ее на снимках добровольцев с болезнью Альцгеймера, Паркинсона и другими нейродегенеративными патологиями.

В результате ученые получили алгоритм, который в 98% случаев определяет наличие деменции, а также с точностью до 79% показывает стадию развития патологии.