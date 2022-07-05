 

Стало известно, как меняется работа мозга после черепно-мозговой травмы

05.07.2022, 3:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специалисты из Соединенных Штатов Америки пришли к выводу, что травмы головы изменяют связи между нейронами во всем головном мозге.

До сих пор эксперты не знают, как черепно-мозговые травмы влияют на перекрестные связи между клетками мозга, а эффективных методов терапии таких патологий нет. В недавнем исследовании сотрудники Калифорнийского университета в Ирвайне сосредоточились на изучении карты нейронных связей по всему органу и детально рассмотрели тормозные нейроны. Как известно, именно эти структуры больше остальных подвержены гибели в результате травмы.

Полученные данные позволили сделать вывод, что при получении черепно-мозговой травмы связи перестраиваются во всем мозге, вне зависимости от того, пришелся ли удар или сотрясение на какую-либо конкретную область органа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12.21 / Модный дизайнер рассказал, какие вещи нужно выбросить из шкафа до наступления нового года

13.09.20 / МВД Хабаровского края сообщило о возросшем числе ДТП с участием пеших голубей

24.08.21 / Ребенок и взрослый должны сосуществовать в гармонии: 10 цитат великих педагогов

23.01.22 / Мнение: Нормативы для киберспортсменов, дискриминация психологов и провал «Матрицы-4»

17.09.21 / Выглядеть ярче: сочетаем разноцветные спортивные штаны с худи и шапочкой

29.07.20 / Как сочетать модные тренды в одном образе: мастер-класс от Беллы Хадид

17.12.20 / Байден пообещал добиться включения Ваканды в Совбез ООН

07.01.22 / Мнение: Огонь без предупреждения

12.05.22 / ДТП с фурой в Нижегородской области попало на видео

01.03.22 / “Неадекватное восприятие действительности”: что творится с украинцами и русскими

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика