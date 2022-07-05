Стало известно, как меняется работа мозга после черепно-мозговой травмы

Специалисты из Соединенных Штатов Америки пришли к выводу, что травмы головы изменяют связи между нейронами во всем головном мозге.

До сих пор эксперты не знают, как черепно-мозговые травмы влияют на перекрестные связи между клетками мозга, а эффективных методов терапии таких патологий нет. В недавнем исследовании сотрудники Калифорнийского университета в Ирвайне сосредоточились на изучении карты нейронных связей по всему органу и детально рассмотрели тормозные нейроны. Как известно, именно эти структуры больше остальных подвержены гибели в результате травмы.

Полученные данные позволили сделать вывод, что при получении черепно-мозговой травмы связи перестраиваются во всем мозге, вне зависимости от того, пришелся ли удар или сотрясение на какую-либо конкретную область органа.