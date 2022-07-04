Без химии и всяких утюжков: как выпрямить волосы естественным путем, не нанося вреда их здоровью

Многие девушки мечтают о классических, ровных и гладких прядях, особенно те, у кого вьющиеся и непослушные волосы. Чтобы добиться нужного эффекта, используются инструменты для укладки, которые портят волосы, воздействуя на них высокими температурами. Оказывается, волосы можно выравнивать при помощи подручных домашних средств, которые есть на кухне. Как же выпрямить волосы?

Лимонный сок и кокосовое молоко

Для того чтобы приготовить смесь для выравнивания и красоты волос, нужно смешать одну столовую ложку лимонного сока и 1/4 стакана кокосового молока. Довести до однородного состояния и оставить настаиваться на всю ночь. Утром получившуюся смесь нанесите на волосы по всей их длине и оставьте на полчаса. Потом смойте прохладной водой и шампунем для ежедневного ухода без сульфатов.

Эти манипуляции можно проводить раз в неделю. Эта маска сделает волосы шелковистыми и мягкими. Уже после первой процедуры будет заметен результат.

Касторовое и кокосовое масло

Это еще одна маска, которая поможет выровнять волосы в домашних условиях. Для ее приготовления нужно смешать по столовой ложке кокосового и касторового масла. Эту смесь нужно будет немного нагреть, пока не станет слегка теплой, и нанести на волосы и кожу головы. Волосы должны полностью пропитаться маслом, как только это случится, массируйте кожу головы в течение 15 минут. Общее время действия маски – 30 минут. Спустя полчаса вымойте волосы теплой водой и шампунем для ежедневного ухода без сульфатов. Проводить эту процедуру можно дважды в неделю. Касторовое масло отлично восстанавливает волосы, делает их мягкими и увлажненными, а кокосовое масло защищает пряди от агрессивного воздействия окружающей среды.

Молочный спрей

Для этого понадобится пульверизатор и 1/4 стакана молока. Налейте молоко в пульверизатор и распыляйте на волосы, пока они все не будут в молоке. Оставьте на полчаса и смойте прохладной водой с шампунем для ежедневного ухода. Повторять процедуру можно 1-2 раза в неделю.

Протеины, которые находятся в молоке, укрепляют корни волос и делают их прямыми.

Оливковое масло и яйца

Для приготовления маски нужно взбить до состояния однородной массы 2 яйца и 3 столовые ложки оливкового масла. Смесь нанесите на волосы и оставьте на час, потом вымойте волосы прохладной водой. Делайте такую маску примерно раз в неделю. Яйца богаты белками, они отлично питают и разглаживают волосы, а оливковое масло выполняет роль природного кондиционера.

Мед и молоко

Чтобы выпрямить волосы, нужно смешать 1/4 стакана молока и 2 столовые ложки меда, пока они не превратятся в однородную массу. Нанесите на волосы и оставьте примерно на 2 часа. Смойте теплой водой и шампунем без сульфатов. Повторяйте раз в неделю.

Молочные белки питают и укрепляют волосы, а мед помогает удерживать влагу в волосах.

Глина и рисовая мука

Для этой маски необходимо смешать до однородной массы 1 яичный белок, 5 столовых ложек рисовой муки, 1 стакан земли фуллера (глиняный материал) и 1/4 стакана молока. Если смесь получится слишком густой, то можно еще добавить молока. Нанесите маску на волосы и оставьте на час, потом смойте теплой водой. Используйте раз в неделю.

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Эта маска отлично питает волосы, удаляет грязь и восстанавливает повреждения.

Банан и папайя

Для этой маски нужно взбить блендером 1спелый банан и большой кусок папайи, пока не образуется гладкая паста без комочков. Маску нужно нанести на волосы и оставить на 45 минут или пока маска полностью не высохнет. Для смывания используйте шампунь для ежедневного ухода без сульфатов и теплую воду. Делайте такую маску раз в неделю.

Банан и папайя отлично питают волосы и одновременно их кондиционируют. Волосы становятся мягкими, блестящими и более сильными.

Алоэ

Чтобы приготовить средство для выравнивания волос на основе алоэ, нужно смешать 1/4 стакана теплого оливкового или кокосового масла с 1/4 стакана геля алоэ. Нанесите на волосы на 40 минут и смойте любым шампунем без сульфатов. Делайте такую маску раз в неделю.

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В геле алоэ содержатся ферменты, которые делают волосы гладкими, мягкими и заодно стимулируют их рост.

Творог, банан и мед

Для приготовления этой маски понадобится всего пара минут. Для начала нужно размять вилкой 2 спелых банана, пока не останется комочков. В эту смесь добавить по 2 столовые ложки меда, творога и оливкового масла и все тщательно перемешать. Маску нанесите на волосы на полчаса и смойте теплой водой и мягким шампунем без сульфатов. Повторяйте эту процедуру раз в неделю. Эта маска богата витаминами и питательными веществами, она разглаживает волосы и улучшает их текстуру.

Яблочный уксус

Это очень простой в приготовлении и использовании ополаскиватель для волос. Нужно смешать стакан воды с двумя столовыми ложками яблочного уксуса. Вымойте волосы шампунем, как обычно (следите, чтобы в нем не было сульфатов), при желании используйте кондиционер и в качестве последнего ополаскивания – воду с уксусом и дайте волосам высохнуть.

Ополаскиватель с яблочным уксусом хорошо подходит для волос, склонных к жирности, помогает удалить грязь и разглаживает волосы. Также яблочный уксус придаст волосам здоровый блеск.

Домашние средства для выравнивания волос не дадут такого моментального эффекта, как утюжки для волос. Они ориентированы на восстановление прядей: делают их здоровыми, не такими пушистыми, послушными и более гладкими. При регулярном использовании масок и ополаскивателей из подручных средств волосы действительно станут прямыми и не будут нуждаться в помощи различных инструментов для укладки.