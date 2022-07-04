Цветная тушь и не только: 3 типа ретро-макияжа глаз, которые никогда не выйдут из моды

Макияж не имеет возраста, цвета и пола. Все большее количество женщин создают дымчатый макияж глаз, так как он является вневременным. Кроме того, популярностью пользуются синие тени для век. Нет предела тому, какие образы можно создавать. Ретро-стиль – вечная классика, которая всегда в моде. Вот три типа макияжа глаз, которые всегда остаются актуальными.

Стиль пин-ап

Этот макияж пользуется большой популярностью на протяжении многих лет.

Классический образ требует тяжелого мейк-апа глаз, длинных ресниц, крылатой подводки, великолепных теней для век и идеально очерченных бровей.

Последняя деталь, которая требуется для создания этого образа, – яркие вишнево-красные губы.

Такие глаза выглядят просто убийственно и точно привлекут к себе много внимания.

Макияж в стиле Твигги

Есть множество различных вариантов макияжа, которые пришли к нам из 60-х годов и являются культовыми. К ним стоит отнести культовый взгляд Одри Хепберн и смелый макияж Твигги.

Для создания мейк-апа нужно использовать большие накладные ресницы, а также крылатая подводка. Также можно создать образ с выделенными складками века.

Это классическая идея, которая поможет выделить глаза при помощи цвета. Можно выбрать любой оттенок лайнера.

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Дополнить образ можно при помощи красивого и яркого оттенка помады.

Можно выбрать любой цвет туши

Цветная тушь вошла в моду еще 40 лет назад. Вместе с красивыми разноцветными тенями, вместе с черной тушью можно выбрать синюю или даже бирюзово-зеленую.

В итоге получается не только красивый и необычный вид, но также это достаточно оригинально и весело. Образ точно будет великолепным и запоминающимся. Если хочется добавить своему внешнему виду немного яркости и выделиться, то стоит использовать красную тушь. Особенно красиво она будет смотреться в сочетании с красной помадой.

Цветная тушь является забавной тенденцией и с ней можно легко экспериментировать с самыми различными образами.

Если хочется чего-то более простого и приглушенного, но не менее привлекательного, то стоит использовать коричневую тушь для ресниц. Получится достаточно интересно и мило.

Примечательно то, что за последнее десятилетие мы смогли увидеть возрождение многих вариантов макияжа, выполненных в ретро-стиле. Просто невозможно, чтобы все эти тренды навсегда вышли из моды. Именно поэтому, можно выбирать для себя совершенно любую тенденцию из прошлого, в зависимости от того, какой именно образ хочется создать.