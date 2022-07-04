 

Подарок к освобождению: москвичи определили место для площади ЛНР

04.07.2022, 17:10, Разное
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Площадь ЛНР появится вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат. Этот вариант поддержало более 56% проголосовавших.

Также были варианты назвать площадью ЛНР территорию вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком и участок вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка. За них проголосовало 13,78% и 18,73% соответственно.

Ранее в Москве появилась площадь Донецкой Народной Республики. Так назвали территорию в Пресненском районе столицы у посольства США.

С инициативой увековечить память защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы. Кроме того, много таких обращений в правительство города поступало от простых граждан.

Проект “Активный гражданин” начал работать в 2014 году. К нему присоединилось уже более шести миллионов москвичей, проведено свыше пяти тысяч голосований.

Участники проекта решают разные вопросы жизни города. Они предлагают варианты благоустройства улиц, парков и дворов, определяют время работы городских поликлиник, многофункциональных центров, библиотек, выбирают мероприятия для городских фестивалей и праздников.

Поддержанные большинством голосов решения реализуются. Изменения отображаются на онлайн-карте. Активные граждане получают баллы, которые можно обменять на призы и подарки на сайте.



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