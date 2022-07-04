Похищение и перекуп людей: рыдающего Малахова сдали с потрохами

Некоторые россияне настолько доверяют Андрею Малахову, что готовы обращаться к нему за поддержкой и помощью. Например, так поступают герои программ “Прямой эфир” и “Пусть говорят”. Они рассказывают свои порой безумные истории в надежде изменить свою жизнь к лучшему.

О том, что происходит за кулисами скандальных ток-шоу, рассказал бывший сотрудник редакции Малахова, создав десяток твитов* в популярной социальной сети. Как следует из его сообщений, команды “Прямого эфира” и “Пусть говорят” гонятся за рейтингами, работают на износ и зачастую крадут людей у конкурентов. “Перекуп и похищение будущих героев — нормальная практика. Иногда людям буквально говорят, что везут на Первый канал, а везут в студию “России-1″. Ну и наоборот”, – сдал с потрохами Малахова бывший сотрудник.

По его словам, многим героям программы выплачивают гонорар. Людям из глубинок платят небольшие деньги за появление в студии, а знаменитости получают сотни тысяч, а то и миллионы рублей. Одной из задач редакторов является провоцирование героев на эмоции, чтобы потом, выйдя к камерам, те устраивали скандал, драки и лили слезы.

Впрочем, Андрей Малахов сам нередко рыдает во время съемок. Например, недавно Андрей Малахов не сдержал эмоций во время записи программы “Привет, Андрей!”. Об этом писали “Дни.ру”.

* социальная сеть Twitter заблокирована Роскомнадзором.