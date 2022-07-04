В Чикаго полиция раскрывает убийства, не предъявляя подозреваемым обвинений

В Чикаго, по данным местной полиции, раскрываемость убийств близка к 50%, однако аресты по таким делам производятся лишь в 24% случаев, передаёт CBS News. Как поясняет канал, часть дел закрывается в исключительном порядке, когда правоохранителям они засчитываются как раскрытые, однако никаких судебных разбирательств по ним не производится.

Теперь перейдём к нашему новому сериалу, посвящённому различным расследованиям, Crime Without Punishment («Преступление без наказания». — ИноТВ), в котором исследуется рост нераскрытых убийств в Соединённых Штатах. Этим вечером мы отправляемся в Чикаго, где, несмотря на заявления полиции о раскрытом убийстве, подозреваемому так и не предъявили обвинения. Репортаж Меган Хики, корреспондента канала WBBM, входящего в сеть CBS.

Чикагская мать Тина Лайлз менее чем за полгода потеряла не одного…

ТИНА ЛАЙЛЗ, жительница Чикаго: Его лицо выражало ужас. Я никогда не видела у него такого выражения.

…а двух сыновей.

ТИНА ЛАЙЛЗ: И я сказала: «Нет, неужели опять? Вы, наверное, шутите. Неужели опять?»

Прошло пять лет, но никого не арестовали. Два брата оказались среди 660 человек, убитых в том году в Чикаго. И пока сотни матерей, таких же, как Тина, ждут правосудия, расследование CBS News выяснило, что для чикагской полиции арест — это не единственный способ раскрыть дело. Как мы выяснили, хотя департамент полиции Чикаго и заявляет о том, что раскрываемость убийств у них близка почти к 50 процентам, реальная доля арестов по делам об убийствах в прошлом году составила всего лишь 24 процента.

Полицейские используют так называемые исключительные средства, когда дело засчитывают им как раскрытое, однако семьи не удостаиваются никакого судебного разбирательства.

АННА ВИЙАДА, жительница Чикаго: Как я уже говорила, мне очень не нравится здесь ходить.

В том же году Анна Вийада и её 15-летний брат Диего шли по своей аллее на обед. На них напали двое мужчин, а Диего получил пулевое ранение в голову. Анна простилась со своим младшим братом в больнице.

АННА ВИЙАДА: Я сказала ему: «Ты же не оставишь меня, ты же не оставишь меня одну».

Тогда по делу Диего был произведён арест. Однако, согласно записям Департамента полиции Чикаго, это дело было раскрыто в 2021 году в исключительном порядке, поскольку прокуроры отказались предъявлять обвинения подозреваемому.

Полиция также закрывает дела, используя этот метод, либо когда главный подозреваемый находится в тюрьме за другое преступление, либо когда он умер, либо в случае, если улик недостаточно, либо когда за это преступление был арестован не тот человек.

В период с 2017-го по 2021 год количество дел, закрытых в исключительном порядке без предъявления обвинений, увеличилось с 37 до 51 процента. Для Анны и членов её семьи ситуация обстояла хуже, они не знали, что дело Диего было закрыто, до тех пор пока мы им об этом не рассказали.



АННА ВИЙАДА: Они нам даже ни разу не позвонили, чтобы сообщить о том, что дело закрыто. Это печально.

Департамент полиции Чикаго и прокуратура штата отказались общаться с нами по этому вопросу. Вместо этого они перекладывают вину друг на друга, оставляя ближайших родственников без ответов.

ТИНА ЛАЙЛЗ: Расскажите мне хоть что-нибудь, что помогло бы мне спокойнее спать по ночам или принесло бы мне покой.

Меган Хики, CBS News, Чикаго.

Дата публикации 02 июля 2022 года.