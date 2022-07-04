 

В Чикаго полиция раскрывает убийства, не предъявляя подозреваемым обвинений

04.07.2022, 16:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Чикаго, по данным местной полиции, раскрываемость убийств близка к 50%, однако аресты по таким делам производятся лишь в 24% случаев, передаёт CBS News. Как поясняет канал, часть дел закрывается в исключительном порядке, когда правоохранителям они засчитываются как раскрытые, однако никаких судебных разбирательств по ним не производится.

Теперь перейдём к нашему новому сериалу, посвящённому различным расследованиям, Crime Without Punishment («Преступление без наказания». — ИноТВ), в котором исследуется рост нераскрытых убийств в Соединённых Штатах. Этим вечером мы отправляемся в Чикаго, где, несмотря на заявления полиции о раскрытом убийстве, подозреваемому так и не предъявили обвинения. Репортаж Меган Хики, корреспондента канала WBBM, входящего в сеть CBS.

Чикагская мать Тина Лайлз менее чем за полгода потеряла не одного…

ТИНА ЛАЙЛЗ, жительница Чикаго: Его лицо выражало ужас. Я никогда не видела у него такого выражения.

…а двух сыновей.

ТИНА ЛАЙЛЗ: И я сказала: «Нет, неужели опять? Вы, наверное, шутите. Неужели опять?»

Прошло пять лет, но никого не арестовали. Два брата оказались среди 660 человек, убитых в том году в Чикаго. И пока сотни матерей, таких же, как Тина, ждут правосудия, расследование CBS News выяснило, что для чикагской полиции арест — это не единственный способ раскрыть дело. Как мы выяснили, хотя департамент полиции Чикаго и заявляет о том, что раскрываемость убийств у них близка почти к 50 процентам, реальная доля арестов по делам об убийствах в прошлом году составила всего лишь 24 процента.

Полицейские используют так называемые исключительные средства, когда дело засчитывают им как раскрытое, однако семьи не удостаиваются никакого судебного разбирательства.

АННА ВИЙАДА, жительница Чикаго: Как я уже говорила, мне очень не нравится здесь ходить.

В том же году Анна Вийада и её 15-летний брат Диего шли по своей аллее на обед. На них напали двое мужчин, а Диего получил пулевое ранение в голову. Анна простилась со своим младшим братом в больнице.

АННА ВИЙАДА: Я сказала ему: «Ты же не оставишь меня, ты же не оставишь меня одну».

Тогда по делу Диего был произведён арест. Однако, согласно записям Департамента полиции Чикаго, это дело было раскрыто в 2021 году в исключительном порядке, поскольку прокуроры отказались предъявлять обвинения подозреваемому.  

Полиция также закрывает дела, используя этот метод, либо когда главный подозреваемый находится в тюрьме за другое преступление, либо когда он умер, либо в случае, если улик недостаточно, либо когда за это преступление был арестован не тот человек.

В период с 2017-го по 2021 год количество дел, закрытых в исключительном порядке без предъявления обвинений, увеличилось с 37 до 51 процента. Для Анны и членов её семьи ситуация обстояла хуже, они не знали, что дело Диего было закрыто, до тех пор пока мы им об этом не рассказали.

АННА ВИЙАДА: Они нам даже ни разу не позвонили, чтобы сообщить о том, что дело закрыто. Это печально.

Департамент полиции Чикаго и прокуратура штата отказались общаться с нами по этому вопросу. Вместо этого они перекладывают вину друг на друга, оставляя ближайших родственников без ответов.

ТИНА ЛАЙЛЗ: Расскажите мне хоть что-нибудь, что помогло бы мне спокойнее спать по ночам или принесло бы мне покой.

Меган Хики, CBS News, Чикаго.

Дата публикации 02 июля 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11.21 / “Все пиарятся на этом проекте”: Стас Пьеха объяснил, почему не захотел участвовать в шоу “Холостяк”

30.04.22 / Hill – власти США отказывают подавляющему большинству афганцев во въезде в страну

06.04.21 / Юлианна Караулова о рождении ребенка, новых привычках и токсичных людях вокруг

01.11.20 / В московском метро оштрафовали безрукого человека за отказ носить перчатки

19.12.21 / Эндокринолог рассказала, как человеку может навредить булочка с глютеном

08.09.21 / Потеря объема, тусклый цвет и не только: зачем нужно периодически менять шампуни и кондиционеры

07.08.20 / Мнение: «На Севере нужна своя логика» – Как будут развивать Поморье?

19.06.22 / Мнение: Выборы в Колумбии

22.09.20 / Проклятый автомобиль насильника

13.12.21 / Ученые нашли способ облегчать боль с помощью вещества из жирных кислот лосося

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика