 

Андрей Латковский рассказал о долгах Лаймы Вайкуле в Латвии

04.07.2022, 16:20, Разное
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Андрей Латковсий пояснил о неоплаченных по непонятным причинам долгах своей супруги Лаймы Вайкуле в Латвии. Сама певица с февраля находится в Беверли-Хиллз (США), куда отправилась для решения личных проблем.
В последнее время в прессе часто появляется информация о проблемах компании «Лайма Лайв», зарегистрированной на имя певицы. Якобы у организации имеется долг в размере 5000 евро. Сама Вайкуле ситуацию никак не комментировала, поэтому журналисты обратились за разъяснениями к ее супругу.
«Если честно, не владею информацией. Может, что-то действительно забыли оплатить. У нас этими вопросами занимаются специально нанятые специалисты. На них держится вся бухгалтерия. Лайма про это и знать не знает», – заявил Латковский.
Последние полгода Вайкуле не дает концерты. Ее компания, отвечавшая за организацию фестиваля Laima Rendezvous, несет колоссальные убытки. Причина кроется в постоянной отмене запланированных мероприятий.

Источник: www.gazeta.ru



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