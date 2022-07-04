 

Члены клубов “Московское долголетие” могут продолжить занятия на даче

04.07.2022, 14:25, Разное
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Раньше участникам клубов “Московское долголетие” приходилось прерывать занятия из-за поездок на дачу. Проблему удалось решить благодаря онлайн-формату. Он появился в 2020 году.

Теперь москвичи старшего возраста могут посещать уроки дистанционно в любом месте. Единственное условие – стабильное подключение к интернету.

“В настоящий момент уроки в дистанционном формате посещают около 94,5 тысячи человек, многие из них продолжают занятия на даче”, – сообщил замглавы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Наибольшим спросом в формате онлайн пользуется гимнастика. Ее выбирают 19% участников, которые занимаются дистанционно.

Занятия проводят профессиональные спортивные инструкторы. Они проговаривают каждое движение, в конце тренировки обсуждаются возникшие трудности.

Также популярностью пользуются онлайн-занятия по искусству, истории и краеведению. Многие участники проекта записываются на направление “Красота и стиль”, где специалисты учат ухаживать за лицом и телом, правильно питаться, рассказывают о практике самомассажа.

Кроме того, для дачников доступны онлайн-уроки по садоводству и ландшафтному дизайну. Пожилых москвичей знакомят с основами дизайна дачных участков, тонкостями ухода за растениями, подготовки почвы, борьбы с вредителями.

На сегодняшний день в Москве работает 52 центра “Московское долголетие”, а к концу текущего года их будет более 70, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин. Одномоментно в клубах занимаются 160 тысяч человек, уточнил он.

Программа “Московское долголетие” действует с 2018 года. За эти годы создано более 9,5 тысячи групп.



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