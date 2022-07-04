 

Иранское Press TV – вашингтонских «глупцов» отчитали за втягивание США в войну с Россией

04.07.2022, 13:45, Разное
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Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обрушилась с критикой на администрацию Байдена и выступила за выход Соединённых Штатов из НАТО. Она обвинила американские власти в том, что они добиваются конфликта с Москвой, не учитывая интересы собственного народа, передаёт Press TV.


AP

Поставляя Киеву огромное количество вооружения, Вашингтон ведёт «опосредованную войну» с Москвой, вопреки желаниям американцев. С таким заявлением выступила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, передаёт Press TV.

«Американский народ не хочет войны с Россией, но НАТО и наши глупые лидеры втягивают нас в неё», — написала политик в Twitter. «Мы должны выйти из НАТО», — добавила она.

Грин также заявила, что Украина — это «Ирак в новой обёртке, натовским бантиком сверху и ядерной начинкой». По её словам, конфликта добиваются только те, «кто зарабатывает на этом деньги», в том числе НКО, различные подрядчики Пентагона и политические консультанты.

При этом она посоветовала вашингтонским ястребам лично отправляться на войну с Россией, если они так к ней стремятся. «Шлите ваших детей, а наших оставьте в покое. Платите за неё сами», — подчеркнула Грин.    

Законодатель также указала на множество проблем в США, которые она считает более насущными для американского народа. Среди них стремительный рост инфляции, передозировка опиоидами и «безудержная преступность».

Резкая критика Грин прозвучала на фоне решения Вашингтона расширить военную помощь Киеву. Белый дом анонсировал новый пакет на сумму $820 млн, в результате чего общая помощь США украинскому правительству при Байдене достигла $7,6 млрд, обращает внимание Press TV.



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