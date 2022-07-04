 

Блогер Науменко объяснил причину внезапной ненависти Кошмал к звездам «Сватов»

04.07.2022, 12:10, Разное
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Блогер Сергей Науменко попытался объяснить причину внезапно возникшей у Анны Кошмал ненависти по отношению к звездам «Сватов». После начавшейся в конце февраля специальной операции на Украине актриса ополчилась на многих коллег.
Кошмал сделала несколько громких заявлений. Избегая намеков, знаменитость сразу объяснила свою позицию. Дело в том, что актриса винит всех россиян в происходящем у нее на родине. Чаще всего она пытается задеть Федора Добронравова и Татьяну Кравченко, чьей экранной внучкой стала благодаря «Сватам».

Науменко проанализировал поведение Кошмал и сделал определенные выводы. Блогер считает, что актриса просто старается привлечь к себе внимание. Сейчас для этого достаточно говорить о событиях на Украине. В поступках знаменитости нет ничего кроме «дешевого пиара». Никакого скрытого подтекста в выпадах артистки нет.

Создатели «Сватов» собираются в этом году приступить к съемкам восьмого сезона. На фоне выпадов Кошмал принято решение исключить ее из труппы.

Источник: teleprogramma.pro



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