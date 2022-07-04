 

Володин предупредил Финляндию и Швецию о последствиях размещения баз НАТО

04.07.2022, 10:20, Разное
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Политик напомнил, что в начале боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника.

“Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура”, – подчеркнул спикер.

Накануне в СМИ появились сообщения, что мэр города Лаппеенранта заявил о готовности разместить базу Североатлантического альянса на местном аэропорте. За счет этого “появится чувство безопасности”, полагает он.

Заявку на вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали в мае. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такой шаг не укрепит безопасность в Европе.



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