Володин предупредил Финляндию и Швецию о последствиях размещения баз НАТО

Политик напомнил, что в начале боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника.

“Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура”, – подчеркнул спикер.

Накануне в СМИ появились сообщения, что мэр города Лаппеенранта заявил о готовности разместить базу Североатлантического альянса на местном аэропорте. За счет этого “появится чувство безопасности”, полагает он.

Заявку на вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали в мае. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такой шаг не укрепит безопасность в Европе.