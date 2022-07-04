 

Пока Путин у власти: Россия заставила НАТО расколоться на три части

04.07.2022, 10:20, Разное
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Еще до начала специальной военной операции по обеспечению безопасности независимых ДНР и ЛНР наша страна проводила с НАТО и США переговоры об обмене гарантиями безопасности. Россия настаивала на нейтральном статусе Украине с отказом от членства в Североатлантическом альянсе. Брюссель и Вашингтон торпедировали усилия Москвы по разрешению регионального кризиса, чем фактически подставили своих подчиненных в Киеве.

Однако теперь, когда Армия России приступила к выполнению своих задач, в НАТО произошел сильный раскол. Действия нашей страны привели военно-политический блок к разделению на три лагеря. Об этом сообщает британское издание The Times. Авторы статьи подчеркнули, что члены альянса заняли позиции “ястребов”, “голубей” и “страусов”.

По данным аналитиков, в военном союзе до сих пор не удалось сформировать единого мнения относительно России и участия в спецоперации, потому что каждый лагерь настаивает на своих приоритетах.

Так, “ястребы” требуют от руководства НАТО оказать нашей стране сильнейшее противодействие. Примечательно, что к ним относится, например, Польша, которая на фоне других членов альянса, и вовсе не представляет военной ценности. Меж тем, The Times ссылается на позицию эксперта, близкого к правительству республики:

“Я не думаю, что мы можем чувствовать себя в безопасности, пока у власти находится Путин”.

Лагерь “голубей” предлагает верхушке альянса любой ценой добиться установления мира на Украине. Она согласны с отводом войск на позиции до начала спецоперации, а также с признанием Крыма, ДНР и ЛНР российскими. Подобную концепцию озвучил чиновник из Скандинавии, отметили журналисты.

Наконец, “страусы”, представляющие южную Европу, схожи во мнении с “голубями”, однако предпочитают и вовсе не лезть в вопросы спецоперации России на Украине, а заниматься собственными проблемами.

К слову, в некоторых странах-членах НАТО и вовсе уже задумываются о выходе из альянса. Как сообщает RT, масштабная политическая кампания развернулась в Турции. Партия Vatan собирает у населения подписи за соответствующее решение.



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