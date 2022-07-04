В Москве рассмотрят возможность введения платы за использование скамеек в общественных местах

Вопрос введения платы за использование скамеек в общественных местах обсудят на ближайшем заседании Мосгордумы.

По мнению заместителя мэра Анастасии Раковой, в результате ковидных ограничений и иностранных санкций был нанесён материальный ущерб инвесторам, занимающимся благоустройством столицы. Покрыть убытки можно введением платных услуг.

– Мы рассматривали два варианта: первый – это размещение рекламы, но это не вписывается в концепцию развития Москвы и существенно портит внешний облик города, второй – сделать платным сидение на скамейке. Мы постараемся сделать использование городской инфраструктуры максимально удобным и автоматизированным. Прорабатывается механизм оплаты услуги картой «Тройка», через СБП и другими платёжными системами, – уточнила чиновница.

По инициативе мэра Сергея Собянина отдельные категории граждан освободят от оплаты, среди них инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ, ветераны труда, Герои России, сотрудники правоохранительных органов, московские муниципальные служащие, депутаты Госдумы и члены правительства.

В мэрии рассмотрят возможность установки турникетов возле скамеек или шипов на скамейках, отключающихся после оплаты. Это позволит предотвратить несанкционированное использование муниципального имущества.

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