Шокирующее видео, в котором НЛО приземляется в пустыне и высаживает пришельца

В интернете есть видео, которое может стать лучшим доказательством существования пришельцев. Речь идёт о загадочном инциденте в арабской пустыне, где приземлился космический корабль, высадивший «зелёного человечка». К слову, ещё не факт, что невероятный материал является подлинным. С ним сейчас работают специалисты.

Ныне разговоры об инопланетянах идут полным ходом, и не только среди конспирологов, но и в кругах обычных людей, не имеющих никакого отношения к науке, причём как к классической, так и к альтернативной. Такой расклад, впрочем, и не должен удивлять, поскольку НЛО постоянно фиксируют в разных странах, а теперь видеокамера запечатлела ещё и приземление одного из таких объектов с довольно близкого расстояния. Столь примечательный разворот событий вызвал активные беседы, в которые поспешили ввязаться пользователи сервиса YouTube, ведь именно там был опубликован соответствующий контент.

Исследователи, занимающиеся такого рода происшествиями, уже сделали предположение, что в кадр угодил настоящий летательный аппарат, созданный так называемыми гуманоидами. Фолловеры, в свою очередь, традиционно разделились на ни во что не верящих материалистов и тех, кто принял сторону уфологов.

Автор невероятного творения до сих пор остаётся за завесой тайны, однако данный факт совсем не мешает ролику набирать популярность в виртуальном пространстве. Как теперь известно, в объектив попал шокирующий момент, когда в местности, где совершенно нет людей, приземляется блюдцеобразный объект, напоминающий традиционный космический аппарат пришельцев, более известный как «летающая тарелка». Вскоре в нём открываются двери, и оттуда выдвигается лестница, а потом выходит существо с большой головой и тонкими конечностями.

Впервые в сети появилось поистине шокирующее видео, в котором НЛО приземляется в пустыне и высаживает пришельца

Но на этом история не заканчивается: двери летательного аппарата закрываются, а он за мгновение исчезает. Через секунды на той же скорости улетает и гуманоид, оставленный в пустыне НЛО. Видео длится только минуту, однако этого вполне хватает, чтобы поразит воображение даже самого упёртого материалиста.

«Этот материал правда не на шутку удивляет. Мы считаем, что таким образом инопланетянин хотел привлечь к себе внимание со стороны людей. Скорее всего, он просто блатовал. С какой стати еще ему приземляться прямо перед человеком, который снимает его на видео. Пришелец отлично знал, что его заметят?», — прокомментировал случай сотрудник одной из уфологических компаний США.

Скептики же остались непреклонными и в этот раз, предположив, что ролик фейковый. По их словам, представленный в нём сюжет выглядит крайне неправдоподобно, и напоминает плод работы со специальной компьютерной программой.

Стоит отметить, что специалисты пока ничего не сказали по поводу подлинности видео, но пообещали вскоре сделать официальное заявление на этот счёт.

Ранее интересный эпизод показали в аргентинских новостях, когда неопознанный объект овальной формы появился прямо во время одного из прямых эфиров программы. Над Буэнос-Айресом возник НЛО металлической расцветки, который куда-то летел на приличной скорости, маневрируя при этом так, как не смог бы ни один летательный аппарат земного производства. Уфологи тогда, естественно, заговорили об очередном визите межзвёздных обитателей, а их противники ограничились словами о том, что это всё-таки был дрон нового поколения.

До этого видео с огромным количеством НЛО в Москве продемонстрировала певица Катя Лель, которая делится со своими подписчиками в Instagram подобным контентом постоянно и известна тем, что некогда её похищали инопланетяне. В новой публикации исполнительницы можно заметить непонятные светящиеся сферы. Они то исчезают в пучине ночи, то появляются снова. Артистка уверена, что это были пришельцы, продолжающие следить за ней с юных лет.