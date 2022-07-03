 

Мягкий боб и челка набок: пять стильных стрижек, которые подчеркнут овал лица

03.07.2022, 2:15, Разное
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Стилисты считают, что женщинам с овальным лицом необыкновенно повезло. Представительницам прекрасного пола с такой внешностью может подойти абсолютно любая стрижка. Однако некоторые прически все же в особенности хорошо подчеркивают гармоничную форму овальных лиц. Ниже представляем вашему вниманию 5 стрижек, которые для такого лица подойдут просто идеально и сделают его еще более привлекательным и красивым.

Текстурированный боб, обрамляющий лицо

Стилисты считают, что такая стрижка просто идеально подойдет девушкам с кудрявыми волосами. Обрамляющий боб добавит овальному лицо четкости и не позволит ему выглядеть тяжелым. К тому же такая прическа может считаться очень практичной, поскольку не требует особого ухода.

По мнению парикмахеров, помимо кудрявых волос очень хорошо текстурированный боб подойдет и к тонким непослушным волосам. Выглядит такая прическа всегда очень объемно.

Многослойная прическа на длинные волосы

Многие стилисты считают, что женщинам с овальным лицом не стоит носить длинные прямые волосы. Такая прическа овальное лицо не испортит. Но и достоинств гармоничного овала она не подчеркнет. По мнению стилистов, к овальному лицу все же больше подойдут длинные волосы со слоями. Такая объемная, слегка хаотичная текстура в данном случае будет работать просто великолепно. Объем от слоев и волн при укладке выгодно подчеркнет скулы и привлечет внимание к центру лица.

Челка

По мнению стилистов, к овальному лицу очень подходят любые челки. Но лучше всего в данном случае смотрится косая челка или челка-занавеска, разделенная надвое. Как и слои, челка способна подчеркнуть скулы овального лица и привлечь к внимание к его центру.

Также неплохим вариантом в данном случае может стать короткая прямая челка. Стоит только вспомнить образ Клеопатры, и сразу станет понятно, что такая прическа для гармоничного лица подходит просто идеально. Прямая челка актуальна во все времена, и в текущем сезоне она также будет смотреться необыкновенно модно.

Стрижка лоб — удлиненный боб

По словам стилистов, все, что находится в прическе за ключицами, может отвлекать от лица. Поэтому текстуру в стрижке лоб обладательницам гармоничного овального лица стоит делать повыше. В этом случае удлиненный боб не будет отвлекать внимание, а лицо останется более выразительным.

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Преимуществами стрижки лоб, помимо стильного вида, считаются практичность и универсальность. Волосы в такой стрижке можно завивать, оставлять прямыми, собирать в хвост и пучок и так далее. Отлично в этом сезоне будет смотреться как гладкий аккуратный лоб, так и хаотичный. При этом волосы в прическе лоб не настолько длинные, чтобы их обладательница ежедневно тратила много времени на уход за ними.

Эффектный мягкий боб

Для тех обладательниц овального лица, которые любят более элегантные и утонченные прически, идеально подойдет мягкий боб со скруглениями.

По мнению стилистов, такие прически также очень хорошо подчеркивают овал лица. Кроме того, мягкий боб — это классическая прическа, которая сумела выдержать все испытания временем. Такая стрижка всегда будет смотреться модно, стильно и современно.



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