 

“Просто очаровашка”: рысенок из Челябинска стал звездой Сети

03.07.2022, 2:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Звезды Челябинского зоопарка, рыси Персей и Пятнышко в мае текущего года дали новое потомство. Однако родители долгое время опекали малыша и не позволяли ему выходить из семейного гнездышка.

И вот, спустя полтора месяца работники зоопарка все-таки смогли снять на видео котенка и показать его публике. Рысенок сразу же стал звездой Сети. Жители Челябинска, увидев кадры с забавным зверьком, принялись расхваливать его в комментариях.

“Ой, какой малыш!!!! Он просто очаровашка!!!!”, – написал один из пользователей, сопроводив сообщение сердечками.

“Пушистое чудо уже появляется перед посетителями, познает окружающий мир под чутким материнским контролем”, – рассказали жителям Челябинска сотрудники зоопарка.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04.22 / Пробовал алкоголь лишь однажды, сторонился людей и жил затворником: судьба Георгия Вицина

27.12.21 / Чиновники сдадут ЕГЭ по Конституции

30.06.22 / Соединить несоединимое — Telepolis о попытках G7 объединить борьбу с Россией и глобальным потеплением

22.12.21 / Володин: У политиков отпусков не бывает

03.02.22 / Рамзан Кадыров приехал в Москву на встречу с Путиным

24.01.22 / Специалист рассказал, как предотвратить появление тромбов и атеросклероза

07.07.20 / Мнение: Звезда Голливуда Элайджа Вуд за 225 долларов поддержал белорусскую оппозицию

04.03.22 / В России заблокировали Facebook

02.02.22 / Блогеры You-Tube рассказали об имеющих большую разницу в возрасте счастливых семейных парах в кино

31.10.20 / Привившегося российской вакциной мужчину не пропустили через рамки металлодетектора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика