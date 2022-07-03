 

Мнение: Лисичанск. 02.07.2022

03.07.2022, 2:00, Разное
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По Лисичанску на середину дня 02.07.

1. После взятия Привольи и Шипиловки, наши войска вошли в Новодружеск. Началась зачистка города. Ранее там располагался штаб обороны Лисичанска.
2. Сообщают о взятии Золотаревки к северу от Лисичанского НПЗ. До Белогоровки остается 6 километров по прямой.
3. Единственная дорога по которой формальной можно попытаться покинуть Лисичанск проходит через Белогоровку. Она уже находится под артиллерийскими обстрелами ВС РФ.
4. Продолжаются бои у Новозолатаревки, Верхнекаменского, Спорного и Белой Горы, а также в промзоне у завода РТИ.
5. ВС РФ продолжают наносить удары по группировке ВСУ у Северска, который станет следующей целью после освобождения Лисичанска.
6. ВСУ выстраивают линию прикрытия Северск-Соледар, но попутно занимаются укреплением Артемовска, который станет следующим после прорыва линии Северск-Соледар.
7. В целом, у уже в ближайшее время будет объявлено о полном освобождении Луганской Народной Республики от украинской оккупации.

Источник: Colonel Cassad



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