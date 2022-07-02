Цвет придется освежать в любом случае: как правильно выбрать оттеночный тоник для мелированных волос

Правильно выбрать тоник для мелированных волос бывает довольно сложно. Если вы недавно экспериментировали с окрашиванием и уже успели пожалеть об этом, самое время подобрать средство для оживления оттенка.

Некоторые используют тоники для того, чтобы исправить положение с выцветшими волосами, когда они выглядят тусклыми и безжизненными. К сожалению, цвет, который выбирают девушки для своих волос, не всегда является идеальным. Если вы тоже оказались в такой ситуации, вам нужен хороший тоник.

С помощью тоника можно нейтрализовать желтый или оранжевый оттенок осветленных волос или изменить цвет на платиновый или пепельный. Тоник еще называются цветокорректором.

Он придает волосам законченный и ухоженный вид, оживляя их и придавая блеск. Если в цвете есть неровности, с помощью тоника от них можно избавиться. Кроме того, это средство можно использовать еще и для ухаживания за волосами, устраняя сухость и непослушность локонов. Если у вас обесцвеченные волосы, вам просто необходимо использовать это средство.

Оно наносит пигмент на волосы и выравнивает оттенок, хоть и может не улучшить цвет. Если нужно нейтрализовать оттенок собственного цвета волос, необходимо найти противоположный цвет на цветовом круге. Если вы хотите изменить только выцветшую светло-желтую часть, необходимо выбирать тоник, который справится с выравниванием оттенка.

Иногда с первой попытки не удается добиться идеального результата. Это говорит о том, что потребуется больше одного сеанса. После осветления тоник позволяет сделать волосы более глянцевыми, а цвет при этом хорошо впитывается.

Тоник для светлых, каштановых и темных волос

Если вы хотите избавиться от желтого оттенка блонда, необходимо найти цвет, противоположный вашему цвету волос на цветовом круге. В случае со светлыми волосами это будет фиолетовый пепельный тоник.

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Для каштановых волос с желтым оттенком нужно выбирать тоник с зеленым цветом, чтобы добиться правильной нейтрализации. Пепельный блонд или бежевый блонд используется для выравнивания темного оттенка.

Синий тоник можно использовать для нейтрализации чрезмерно смелых цветов. Например, вы могли принять опрометчивое решение и окрасить волосы в розовый или зеленый цвет.

Выбор типа тоника

Перманентные тоники используются для полного покрытия предыдущего цвета. Они позволяют получить совершенно новый оттенок, не оставляя следов естественного цвета волос. Для длительного эффекта используются именно перманентные тоники. Прежде чем выбирать такой тип средства, следует знать, что волосы изменяются изнутри при окрашивании таким тоником.

В продаже существуют и полупостоянные тоники, которые позволяют добиться временного эффекта. Если вы используете такое средство, цвет может держаться от 10 до 12 помывок головы. Существуют средства на основе аммиака, которые держатся в два раза дольше, чем полупостоянные. Но при использовании таких тоников нужно быть осторожным, так как они меняют структуру волоса изнутри.

Когда наносить тоник

После того как вы обесцветили волосы, можно нанести тоник. Но чтобы получить желаемый результат, краска должна хорошо осесть на волосах. Тоник наносится равномерно по всей длине, а смывать его необходимо только тогда, когда вы убедитесь в том, что цвет был изменен. В противном случае можно потратить средство в пустую.

Результат

Результат будет зависеть исключительно от вашего выбора тоника. Помимо эстетических целей, вы можете немного подлечить волосы от корней до кончиков. Грубые кончики станут более мягкими, а локоны окажутся блестящими. Осветленные волосы всегда выглядят немного иссохшимися. Тоник позволит справиться с этой проблемой.