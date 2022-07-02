Режиссер Никита Михалков рассказал об интересе в мире к российскому кино

Известный режиссёр Никита Михалков выразил свою точку зрения относительно ситуации русского кинематографа за границей. Отечественным картинам не стоит стремиться заполучить признание мирового масштаба. Тема была затронута во время брифинга по случаю вручения дипломов выпускникам Академии кинематографа и театральных искусств.

Режиссёр Никита Михалков объяснил в своём интервью для популярной газеты “Аргументы и факты”, что ему неинтересно, востребованы ли отечественные фильмы за границей. Как объяснил Михалков, для участия на Каннском кинофестивале в фильме обязательно должна присутствовать ненависть. Режиссёр, в свою очередь, придерживается мнения, что в фильме должна присутствовать любовь. Кинозритель непосредственно должен понимать, чему сопереживает автор картины и к кому испытывает сострадание. Грязь в кинофильме зрителю неинтересна.

Драма “Летят журавли” режиссёра Михаила Калатозова также попала в обсуждение. Михалков считает, что при нынешних обстоятельствах картина, к сожалению, не смогла бы удостоиться “Золотой пальмовой ветви” Каннского фестиваля.

Источник: aif.ru