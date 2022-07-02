Мнение: Оторванные от реальности

Оторванные от реальности

С разницей в несколько дней состоялись встречи БРИКС и G7. Группы не могли быть более контрастными.

БРИКС состоит из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки — многоэтнической коалиции стран, которые собираются вместе для решения экономических проблем глобального Юга. G7 — это в основном группа стран с белым большинством, которые собираются вместе в живописной хижине в Альпах , чтобы обсудить стратегии безопасности и сдерживания. В то время как G7 пригласила членов из Глобального Юга в качестве специальных приглашенных, постоянных членов от нее нет. Это потенциально могло бы предоставить место для альтернативы мировому порядку, возглавляемому Западом.

Встречи БРИКС и «Большой семерки» имеют новое значение на фоне украинского конфликта. Западные страны оказывали давление на страны Глобального Юга , чтобы они приняли сторону в конфликте. Многие либо воздержались при голосовании в ООН, либо открыто поддержали Россию, чем вызвали гнев комментаторов .

Учитывая это мрачное развитие событий, для лидеров развивающегося мира естественно обсуждать способы обхода односторонних санкций Запада и защиты своей экономики, такие как резервные валюты, альтернативные доллару США, или создание более крупной коалиции стран. И Китай, и Россия выразили заинтересованность в расширении БРИКС за счет других стран. Китай пригласил Саудовскую Аравию, Аргентину, Казахстан, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезию, Нигерию, Сенегал и Таиланд. А недавно, в более крупном масштабе, и Аргентина, и Иран подали заявки на вступление в группу.

Эти события нельзя сбрасывать со счетов, тем более что большая часть Запада отстранилась от мировых дел благодаря популистским лидерам. Даже в противном случае большинство предложений, исходящих от так называемых лидеров либерального мирового порядка, основаны на военной стратегии сдерживания и стратегии безопасности, а не на развитии.

Недавний запуск «Большой семеркой» альтернативы китайской инициативе «Один пояс, один путь» попахивает силовой политикой, а не реальным желанием помочь развивающемуся миру. Как выразилась директор по внешней политике Американского института предпринимательства Кори Шейк , «мы получили бы гораздо больше пользы, если бы даже делали вид, что инициатива направлена ​​на поощрение развития, а не на противодействие Китаю».

Запад, похоже, занимается только моральным позерством. Если разврат в Ираке и Афганистане является хоть каким-то индикатором, он не требует от официальных лиц ответа и часто оставляет страны, подвергшиеся вторжению, в клочья. В то время как от этих поражений можно было бы ожидать некоторого смирения, сигнал добродетели о конфликте между Украиной и Россией и отчаянные попытки убедить, а иногда и сильную руку, страны выбрать сторону, демонстрируют, что они вернулись к своим старым путям.

Запад изо всех сил пытается изменить нарратив вокруг украинско-российского конфликта на империалистический, хотя и без особого успеха. Бывшие колонии не поддержали эту характеристику. Интересно, что бывшие колонизаторы поспешили его так назвать. Через эту призму комментаторы в западном мире только преуменьшают борьбу бывших колоний. Все эти суды грядут, пока БРИКС придет на помощь бедным странам.

И Китай, и Индия предоставили развивающимся странам больше бесплатных вакцин, чем общее количество вакцин, предоставленных Америкой. Помимо COVAX, Европе еще предстоит открыть счет для распространения вакцины для развивающихся стран.

Как выразился министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар , «Европа должна перестать думать, что ее проблемы — это мировые проблемы». Повестка дня встречи БРИКС тому пример. Бывшие колонии и развивающиеся экономики мира не хотят участвовать в соревновании за моральное превосходство. Они рассматривают украинско-российский конфликт как спор между двумя странами. Для них последовавшие экономические последствия были серьезной проблемой, а не тем, кто прав, а кто виноват в конфликте в Европе. Рост цен на нефть и газ, двузначный уровень инфляции и глобальная экономика на грани рецессии не дают лидерам спать по ночам больше, чем конфликт в Европе. Тем не менее, лидером, инициировавшим мирные переговоры между Украиной и Россией, был Джоко Видодо из Индонезии, который пригласил Владимира Путина на G20 . С другой стороны, западные лидеры использовали конфликт , чтобы сломить Россию .

Намерения Запада, кажется, вращаются вокруг сдерживания, а не включения развивающегося мира. До тех пор, пока в G7 не появятся постоянные члены с Глобального Юга, она не будет выглядеть иначе, чем 100 лет назад, когда те же самые страны были колонизаторами.

G7 должна включать в себя страны развивающегося мира. Если нет, то рано или поздно они столкнутся с более чем 6 миллиардами человек и половиной мировой экономики.

Ахил Рамеш — сотрудник Тихоокеанского форума.

https://thehill.com/opinion/international/3541533-an-out-of-touch-g7-could-lose-global-leadership-to-brics/ – оригинал на английском

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