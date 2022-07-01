Под пледом с валиде – Личное мнение

Смотрите, какие сладкие фоточки опубликовала Симона.



Фото: Соцсети

Даже с Шишковой, которая подарила ей, в прямом смысле слова, драгоценную внученьку, валиде держала дистанцию.

Не говоря уже о Решетовой, от которой Симона всегда садилась как можно дальше.



Фото: Соцсети

А с Валечкой сидит плечом к плечо под одним, кажется, пледиком. Хорошо хоть за руки не держатся. Или держатся?

Не суть.

Суть — в том, что Симона подпустила новую пассию сыночки к своему монументальному телу. Вале, хоть она и жутко напряжена, это нравится: обскакала соперниц, влюбила в себя маму, втёрлась в доверие.Валь, окстись. Это не ты к валиде в доверие втёрлась, а она — к тебе. Её задача — если не выпереть тебя из жизни сына, то взять твои с ним отношения под свой полный контроль.

У тебя тут два пути, дорогая Валя:

1) уйти,

2) остаться, но лежать, расплатавшись под Симоной, до самой её смерти.

Симона — бабка крепкая, проживёт ещё, надеюсь, долго. Ей нужна удобная, нижняя невестка.

Будешь нижней — будет тебя презирать, но не прогонит. На день рожденья даже подарит комплект постельного белья на свой вкус и возьмёт тебя с собой отдохнуть в Италию. Нужно же кому-то пакеты носить и такси заказывать, пока сыночка мимолётно влюбляется в новую Валю.

По-моему, Валя совершает ужасную глупость. А по-вашему?

Стоят подарочки от компактного холостяка положения нижней в семье? Я бы не подписалась. А вы?

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