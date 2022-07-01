 

Фиксирующий спрей и зубная щетка: три секрета, как сделать макияж более стойким и безупречным

01.07.2022, 19:40, Разное
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Декоративная косметика – одно из основных средств женской привлекательности. С ее помощью можно и подчеркнуть свои достоинства, и скрыть недостатки. Однако того, как красиво нанести макияж, недостаточно. Иногда приходится пробовать разные уникальные способы, которые помогают сделать мейк-ап безупречным и долго держаться.

Фиксирующий спрей

Существуют различные способы нанесения базового макияжа, чтобы продлить его стойкость. Один из них — нанесение тонального крема на губку и распыление его с помощью фиксирующего спрея.

Крем для кожи под глазами

Тушь для ресниц, как и тени для век, часто осыпаются. Особенно, если вы наносите несколько слоев. Чтобы предотвратить это, используйте крем для кожи под глазами. После полного впитывания нанесите необходимое количество консилера.

Зубная щетка

Иногда при нанесении помады губы кажутся сухими и потрескавшимися. Потрите губы влажной зубной щеткой, чтобы удалить мертвые клетки кожи. После этого наносите бальзам или помаду.

Используя эти элементарные хитрости, вы сможете великолепно выглядеть на протяжении целого дня. Независимо от того, находитесь ли вы в помещении или на улице. И независимо от температуры воздуха. Не бойтесь ни мороза, ни солнечных лучей.



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