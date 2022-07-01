 

Володин назвал самый важный закон июня

01.07.2022, 18:01, Разное
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Повышение выплат коснется 2,6 миллиона человек. Их пенсии пересчитываются с 1 июня.

Володин напомнил, что эта индексация – вторая за год. “Ранее по предложению президента во внеочередном порядке были повышены страховые пенсии неработающих пенсионеров. Все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены”, – добавил спикер.

Также Володин отметил работу думскому комитета по просвещению. Парламентарии подготовили поправки об исключении из законодательства понятия “образовательная услуга”, о снижении бюрократической нагрузки и организации групп продленного дня.

Ранее Володин рассказал о вступающих в июле законах. Сокращается срок оформления паспорта, упрощается регистрация по месту жительства и получение бесплатной медицинской помощи.



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