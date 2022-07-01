Володин назвал самый важный закон июня
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Повышение выплат коснется 2,6 миллиона человек. Их пенсии пересчитываются с 1 июня.
Володин напомнил, что эта индексация – вторая за год. “Ранее по предложению президента во внеочередном порядке были повышены страховые пенсии неработающих пенсионеров. Все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены”, – добавил спикер.
Также Володин отметил работу думскому комитета по просвещению. Парламентарии подготовили поправки об исключении из законодательства понятия “образовательная услуга”, о снижении бюрократической нагрузки и организации групп продленного дня.
Ранее Володин рассказал о вступающих в июле законах. Сокращается срок оформления паспорта, упрощается регистрация по месту жительства и получение бесплатной медицинской помощи.
Смотреть комментарии → Комментариев нет