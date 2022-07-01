Как российское наступление нанесло ущерб критической водной инфраструктуре Донбасса

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Оригинал этой статьи был опубликован 24 июня 2022 года — примечание редактора

5 мая 2022 года российское националистическое новостное издание «Русская весна» опубликовало короткую статью, в которой говорилось, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили казармы украинских солдат близ Белогоровки в Луганской области. В статье со ссылкой на российский военный источник утверждалось, что российские ВКС использовали неуправляемые бомбы для уничтожения объекта. Статья сопровождалась видео, где запечатлена атака. Это видео также было загружено в аккаунт издания в Telegram.

Видео было составлено из кадров с беспилотника, снятых с двух разных ракурсов. На одном из снимков, сделанных непосредственно сверху, видно, как неизвестные лица прогуливаются по территории объекта. На другом, который мы геолоцировали в районах, которые в то время находились за российскими позициями, наблюдались взрывы от бомб, попавших в этот район. Стационарное положение дрона позволяет предположить, что для снятия обоих видеороликов использовался беспилотник типа квадрокоптера, вероятно, коммерческий.

Но «Русская весна» забыла упомянуть один ключевой факт — это был объект, который обеспечивает питьевой водой примерно миллион человек в регионе.

Запечатленное на видео сооружение представляло собой водозабор и 1-й подъем Попаснянского водопровода, который перекачивает воду из Северского Донца в несколько населенных пунктов на севере Луганской области.

Запечатленное на видео сооружение представляло собой водозабор и 1-й подъем Попаснянского водопровода, который перекачивает воду из Северского Донца в несколько населенных пунктов на севере Луганской области.

Это не первый случай, когда вооруженный конфликт ставит под угрозу водную инфраструктуру востока Украины. Водная инфраструктура на Донбассе, которая часто была разделена между территориями, находящимися под российской оккупацией, и территориями, находящимися под контролем украинских властей, находилась в аварийном состоянии и нуждалась в масштабном ремонте еще до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Эксперты рассказали Bellingcat, что полномасштабное вторжение России только усугубило эту тенденцию, добавив еще один аспект к гуманитарной катастрофе на Донбассе.

«Ситуация с водой в Донбассе осложняется войной еще с 2014 года. В регионе мало ресурсов, учитывая интенсивное потребление воды металлургической и коксохимической промышленностями, а также густонаселенными районами. За редкими исключениями вода поступает из небольшой реки Северский Донец, протекающей на севере» — рассказывает доктор Софи Ламброшини, исследовательница Восточной Европы, которая сейчас изучает экономику в военное время в Украине в Центре Марка Блоха в Берлине.

Ламброшини добавила, что эти масштабные сети трубопроводов и каналов являются частью целостной системы, которая требует электричества и химической обработки. Любое нарушение ее работы может привести к гуманитарным последствиям на расстоянии сотен километров: «Когда перерезан критический узел на этом пути, страдают все поселения ниже по течению».

Северский Донец: прифронтовая река

Река Северский Донец — одна из важнейших водных артерий Донбасса, протекающая через такие города, как Изюм, Лисичанск и Донецк, в Россию, где она впадает в реку Дон.

Она также имеет большое стратегическое значение; российские войска сражались за создание плацдармов на другом берегу реки, продвигаясь вглубь Донбасса.

8 мая Россия предприняла попытку переправы через реку к северу от водного объекта. После тяжелых боев эти российские силы были уничтожены украинскими военными, которые широко популяризовали свой успех.

Изображения из открытых источников свидетельствуют, что насосная станция и первый подъем Попаснянского водопровода получали серьезные повреждения и после атаки 5 мая.

Снимки со спутника PlanetScope Super Dove показали изменение, которое говорит о дополнительном ущербе, нанесенном объекту 8 мая, который не был виден накануне. Неясно, функционировал ли объект в это время, но дополнительные повреждения оказались серьезными и, вероятно, усложнят его восстановление.

На приведенных выше изображениях белое пятно справа от насосной станции (обозначена стрелкой) представляет собой обломки от взрыва на объекте. Позже это было подтверждено снимками с более высоким разрешением (о чем будет подробно рассказано ниже).

8 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что на одной из фильтровальных станций были повреждены электроподстанция и открытое распределительное устройство с трансформаторами. Он добавил, что из-за обстрела Попаснянского водопровода миллион человек останутся без воды. Украинское министерство реинтеграции временно оккупированных территорий уточнило в пресс-релизе, что речь идет об атаке 8 мая.

Карты, доступные в интернете, показывают наличие фильтровальной станции в этом районе с координатами 48.9179925, 38.2670593, примерно в 3,5 километрах от водозаборной станции на реке Северский Донец, на другой стороне села Белогоровка. Неизвестно, тот ли это объект, о котором говорил Гайдай. Bellingcat не удалось установить, есть ли фильтр на самой вышеупомянутой водозаборной станции.

Снимки этой главной фильтровальной станции (и второго подъемника) вблизи Белогоровки действительно свидетельствуют о возможных артиллерийских ударах вблизи и на территории объекта 3 июня 2022 года. Однако определить масштабы ущерба не представляется возможным.

Возвращаясь к водозаборному сооружению на берегу реки, спутниковые снимки, сделанные Planet Labs Skysat 17 мая 2022 года, показали истинные масштабы повреждения сооружения. По всей территории этого водонасосного сооружения были видны воронки (выделены пунктирными кругами).

На снимках от 17 мая видны воронки, окружающие электрическую подстанцию и открытое распределительное устройство (группу трансформаторов, обведено кружком слева от здания), а также полностью разрушенная насосная станция (в центре). В своем заявлении от 8 мая Гайдай написал, что вернуть объект до рабочего состояния в военное время будет невозможно. О каком бы из двух объектов он ни говорил, степень ущерба, видимая на снимках обоих объектов, делает его прогноз правдоподобным.

Неясно, кто несет ответственность за ущерб, нанесенный водному объекту 8 мая. Российские военные предприняли дополнительные попытки пересечь реку в этом районе. Снимки с земли свидетельствуют об ожесточенных боях.

14 мая редактор издания censor.net Юрий Бутусов опубликовал фотографии последствий боев, которые бушевали в этом районе с 5 по 13 мая 2022 года. На одном из снимков на заднем плане был изображен водный объект, которому был нанесен значительный ущерб. Здания были геолоцированы пользователем Twitter @RedIntelPanda, а местоположение подтверждено твиттер-аккаунтом @GeoConfirmed, который специализируется на геолокации.

Южные каналы

Далее вверх по течению Северский Донец также пересекается с рядом каналов и трубопроводов, которые доставляют воду в Донецкую область.

От них зависит водоснабжение большой части региона непосредственно к югу от реки Северский Донец. С тех пор, как в 2014 году началась война на Донбассе, и без того устаревшая водная инфраструктура оказалась на линии фронта и рядом с ней. Канал Северский-Донец — Донбасс (СДД), возможно, самый значительный объект водной инфраструктуры в регионе. Он протекает по большей части Донецкой области и пересекает линию фронта недалеко от Горловки. В 2020 году также часто сообщалось об его повреждениях в результате перестрелок между воюющими сторонами.

Аналогичным образом, Донецкая фильтровальная станция (ДФС) на окраине Донецка находится между украинскими и российскими позициями вблизи промышленной зоны Ясиноватой. Из-за своего положения на линии фронта ДФС несколько раз на протяжении многих лет прекращала работу в результате перестрелок и обстрелов.

С полномасштабным вторжением России эти линии фронта продвинулись вперед, что подвергло СДД еще большему риску.

17 мая 2022 года региональный поставщик воды «Вода Донбасса» опубликовал заявление о том, что его наиболее важные объекты остаются «обесточенными» в результате войны. Это означает, что отсутствие электричества препятствовало их работе, независимо от того, подверглись нападению сами объекты или нет.

Это затронуло ДФС, а также третий подъем канала СДД, расположенный недалеко от линии фронта в Горловке.

В заявлении «Воды Донбасса» также упоминается, что были обесточены насосные станции первого и второго подъема Южнодонбасского водовода (ЮДВ), расположенные недалеко от Донецка.

Bellingcat проанализировала спутниковые снимки насосной станции второго подъема ЮДВ, сделанные 29 марта, 7 апреля и 25 апреля. На снимке от 29 марта нет никаких видимых повреждений. К 7 апреля поблизости были видны следы пожаров и возможных артиллерийских ударов.

К 25 апреля поля, окружающие объект, были заметно покрыты темными пятнами, что свидетельствует о большом количестве артиллерийских ударов.

ЮДВ доставляет воду в Мариуполь из СДД в Донецке и уже давно находится под угрозой из-за опасного положения первого подъема на линии фронта возле Авдеевки. До полномасштабного вторжения России второй подъем находился на территории, контролируемой украинскими властями.

По словам экспертов, пока продолжается война, перспективы водоснабжения Донбасса остаются мрачными.

«В настоящее время обширная система водоснабжения, которая обеспечивала питьевой водой четыре миллиона человек и снабжала промышленность, перестала функционировать», — говорит доктор Ламброшини. «Система каналов и трубопроводов повреждена в результате многомесячных обстрелов. Кроме того, вода не может течь без электричества, необходимого для работы насосов и фильтров. Линии электропередач были перебиты, электростанции разбомблены. В результате весь регион под воздействием российского наступления на украинскую территорию в большей части Луганской и Донецкой областей был отрезан от основных коммунальных услуг (электроснабжение, водоснабжение, канализация)».

«На данный момент ситуация с водой останется критической, поскольку для ремонта потребуется разминирование и восстановление линий электропередач».

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Источник: Беллингкэт*

*СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента