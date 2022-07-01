 

Каштановое окрашивание в технике балаяж — тренд этого сезона: несколько идей для воплощения

01.07.2022, 14:05, Разное
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Балаяж – это французская техника окрашивания, ставшая абсолютным трендом последних лет. Особенно эффектно он смотрится на темных от природы волосах. И если вы хотите сделать себе модное окрашивание, то вам пригодятся следующие идеи.

Коричневый балаяж со светлыми прядями, обрамляющими лицо

Балаяж со светлыми, обрамляющими прядями привлекает внимание к лицу, подчеркивая его достоинства. Такое окрашивание выглядит естественным, и его можно сделать на любую длину.

Красно-коричневый балаяж

Яркий красно-коричневый балаяж особенно эффектно смотрится на длинных волнистых волосах. Подобное окрашивание выглядит эффектней монохромного рыжего цвета.

Шоколадно-коричневый балаяж

Шоколадно-коричневый балаяж подойдет для женщин с тонкими локонами, ведь благодаря ему можно зрительно придать дополнительный объем прическе.

Каштановый балаяж с бронзовыми бликами

Если темные волосы кажутся тусклыми и безжизненными, то сделайте балаяж с бронзовыми бликами. Такое окрашивание не только придаст дополнительный блеск локонам, но и сделает прическу более пикантной.

Смешанный светло-коричневый балаяж

Смешанный светло-коричневый балаяж – это потрясающий метод окрашивания, позволяющий зрительно придать объем даже тонким и ослабленным волосам. Он идеально подходит для лета. Ведь благодаря светлым бликам локоны приобретают вид слегка выгоревших на солнце.

Балаяж в коричнево-бордовом цвете

Этот коричнево-бордовый балаяж отлично сочетается с пышными волосами. Он выглядит мягким, но эффектным и при этом легок в укладке и уходе.

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Розово-золотой балаяж на каштановых локонах

Холодные оттенки розового золота эффектно смотрятся на длинных каштановых локонах. Но, к сожалению, пастельные тона быстро выцветают. Но в этом есть и плюс, ведь после розового золота волосы приобретают цвет холодного блонда.

Коричнево-медный балаяж

Этот балаяж станет отличным выбором для тех, кто хочет сделать более интересными темные волосы. Он выглядит естественным и стильным и заметно омолаживает образ.

Шоколадно-коричневый балаяж со светлыми бликами

Балаяж, показанный на главном фото, придает волосам утонченный и женственный вид. Его лучше сочетать с текстурированными стрижками и слегка завитыми, пляжными локонами.

“Грибной” балаяж на каштановых локонах

“Грибной” балаяж на темных волосах стал особенно популярным в последние годы. Но есть мнение, что такое окрашивание старит свою обладательницу. Поэтому его не рекомендуют делать женщинам старше 40 лет.



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