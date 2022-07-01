Мужские перстни, жемчуг и серьги-кольца: 5 типов ретро-украшений, которые никогда не выйдут из моды

Известно, что некоторые вещи никогда не выходят из моды. Это особенно верно для ретро-украшений, всего лишь одного из многих винтажных трендов, которые должны появиться в 2022 году. Винтажные аксессуары были сделаны на века. Благодаря стильному внешнему виду и привлекательности бренда вы обязательно будете чувствовать себя уверенно, надевая кольца, серьги и ожерелья, которые выдержали испытание временем.

Неподвластные времени тенденции, такие как ретро-украшения, идеально подходят для любого поклонника моды, независимо от возраста. Вы можете заявить о себе с помощью смелых сережек в стиле 60-х и 70-х или сохранить простоту с помощью изящных ожерелий, которые идеально дополнят любой образ. Независимо от того, где вы взяли это изделие – из коллекции вашей мамы или бабушки или это антикварная вещь, на которую вы давно обратили внимание, существует множество способов вернуть старые украшения к жизни с помощью этих тенденций.

Осознанность – один из ключевых трендов последних нескольких лет. Речь, конечно, идет не о том, что вы должны довольствоваться малым или отказаться от всего лишнего. Важнее то, насколько универсальные у вас украшения и как долго вы сможете их носить. Рассмотрим, какие аксессуары не теряют актуальности с течением времени, а какие вам пригодятся даже через десятилетия. Вот в них и стоит инвестировать.

Серьги-кольца

Серьги-кольца всегда в моде. Это классический элемент любой коллекции украшений как для молодых, так и для пожилых дам.

Они бывают самых разных размеров: от больших, которые можно надеть на запястье, до маленьких, размером с мизинец. Крупнейшие бренды десятилетиями разрабатывают великолепные модели, которые неподвластны времени.

Сочетайте большие серьги-кольца с рубашкой на пуговицах с принтом и узкими джинсами. Вы можете с их помощью разнообразить свой повседневный стиль.

Мужские перстни

Массивные перстни предназначены не только для мужчин. Женщины тоже могут их эффектно стилизовать. Кольца с печатками дают вам возможность поиграть с цветами, позволяя сочетать драгоценные камни с вашим нарядом.

Крупные по размеру винтажные кольца – это идеальный способ окунуться в мир старинных украшений, не выходя за рамки. Замените одно из своих колец на перстень с печаткой в виде цветка. Рискните и наденьте украшения, которые подчеркнут вашу индивидуальность.

Изящные ожерелья

Минималистичные украшения никогда не выходят из моды. В случае с ожерельями меньше значит больше. Если вы хотите носить что-то на каждый день, то одно изысканное ожерелье – отличный выбор. Изящные цепочки и подвески могут стать дополнительным сентиментальным напоминанием о ком-то особенном.

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Если вы хотите подняться на ступеньку выше в своем стиле и использовать многослойные ожерелья, не отказывайте себе в этом. Такие модели станут вашим незаменимым аксессуаром.

Жемчуг

Жемчуг был в моде всегда, и его носили самые знаменитые и известные личности на протяжении веков. На то, несомненно, есть причина. Простота и элегантность сделали украшения из жемчуга любимыми аксессуарами членов королевской семьи, знаменитостей и обычных потребителей. Жемчуг часто носила принцесса Диана, и теперь он возвращается.

Попробуйте добавить в свою коллекцию жемчужное ожерелье в винтажном стиле. Не волнуйтесь: даже молодые девушки могут легко присоединиться к этой тенденции. Основное правило – сочетайте жемчуг с современной расслабленной одеждой, а не со строгими вещами.

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Эффектные серьги

Что может быть веселее, чем яркая серьга-заявление, чтобы завершить свой образ? Серьги в стиле ретро 60-х и 70-х годов снова на пике популярности. Не верите? Сейчас почти все знаменитости создают свои собственные экологичные и этичные украшения. Серьги 60-х годов заставят любого почувствовать себя молодым, независимо от возраста.

Хотите выглядеть классно и дорого? Эти винтажные серьги выглядят просто шикарно. Они будто созданы для придания блеска и гламура. Эти украшения – доступный способ почувствовать себя роскошно.

Винтажные украшения предназначены не только лишь для антикварных магазинов. Независимо от того, покупаете ли вы ретро-бижутерию из вторых рук или приобретаете новые изделия, вдохновленные образами давних лет, вы можете включить в свою коллекцию такие аксессуары и всегда выглядеть стильно.