 

В Московском зоопарке появились на свет детеныши краснокнижного джейрана

01.07.2022, 13:47, Разное
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Во время осмотра территории сотрудники обнаружили троих детенышей джейрана – редкого вида пустынной газели. Малыши, двое из которых самцы и одна самка, появились на свет в конце мая-начале июня. Как сообщил Пятый канал, новорожденных сразу же осмотрел ветеринар. К счастью, малыши оказались совершенно здоровыми. Теперь их стараются не тревожить, чтобы они не боялись свободно познавать окружающий их мир. По природе своей эти звери очень осторожны, поэтому они надежно прячутся при малейшем признаке опасности.

Для сотрудников Московского зоопарка рождение таких редких зверей – большое событие. Как пишет “КП”, джейраны являются краснокнижными животными и считаются исчезающим видом.



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