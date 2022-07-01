В российских СИЗО появятся специальные «ректорские» камеры

Повальные аресты руководителей российских ВУЗов заставили ФСИН задуматься об особых условиях содержания подобного контингента. Планируется, что в следственных изоляторах появятся отдельные камеры для ректоров.

В среду, 29 июня, по обвинению в мошенничестве был задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау. На заседании суда по выбору меры пресечения его адвокаты заявили, что заслуги Мау перед государством (он один из ключевых авторов Стратегии-2020), а также состояние здоровья не позволяют содержать его под арестом. Суд не мог не согласиться с этими доводами и отправил задержанного под домашний арест. «Ректорские» камеры с улучшенными условиями содержания позволят впредь избежать подобных поблажек.

– Это, безусловно, гуманная идея, но, как мне кажется, недоработанная, – говорит президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий. – Должны быть организованы разноуровневые ректорские камеры, в противном случае ректор РАНХиГС или МГУ может оказаться в одной камере с ректором какого-нибудь Уральского университета или Барабинского института выдачи дипломов государственного образца. О чём им вообще разговаривать?

Камеры для ректоров планируется оснастить телевизорами и холодильниками. В четырёхместные камеры будут направлять не более шести человек, им разрешат хранить в тумбочках лекарства и очки. Охранников обяжут обращаться к арестованным на «вы» и по учёному званию. В перспективе в исправительных колониях всех режимов, кроме особого, появятся ректорские отряды.

—