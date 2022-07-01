 

В российских СИЗО появятся специальные «ректорские» камеры

01.07.2022, 13:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Повальные аресты руководителей российских ВУЗов заставили ФСИН задуматься об особых условиях содержания подобного контингента. Планируется, что в следственных изоляторах появятся отдельные камеры для ректоров.

В среду, 29 июня, по обвинению в мошенничестве был задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау. На заседании суда по выбору меры пресечения его адвокаты заявили, что заслуги Мау перед государством (он один из ключевых авторов Стратегии-2020), а также состояние здоровья не позволяют содержать его под арестом. Суд не мог не согласиться с этими доводами и отправил задержанного под домашний арест. «Ректорские» камеры с улучшенными условиями содержания позволят впредь избежать подобных поблажек.

– Это, безусловно, гуманная идея, но, как мне кажется, недоработанная, – говорит президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий. – Должны быть организованы разноуровневые ректорские камеры, в противном случае ректор РАНХиГС или МГУ может оказаться в одной камере с ректором какого-нибудь Уральского университета или Барабинского института выдачи дипломов государственного образца. О чём им вообще разговаривать?

Камеры для ректоров планируется оснастить телевизорами и холодильниками. В четырёхместные камеры будут направлять не более шести человек, им разрешат хранить в тумбочках лекарства и очки. Охранников обяжут обращаться к арестованным на «вы» и по учёному званию. В перспективе в исправительных колониях всех режимов, кроме особого, появятся ректорские отряды.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12.21 / Мнение: Глобальный ВВП 2021

06.09.20 / Губернатор Иркутской области закрыл последний в регионе ночной гей-клуб

18.06.21 / На время наводнения Крым признают украинским

18.03.21 / Мнение: Украина хочет вернуть Крым с помощью немецкой оккупации

04.12.21 / Накануне трагедии в Аберфане, где погибли 116 детей, у множества людей были тревожные предвидения

24.01.22 / Дочь Заворотнюк заговорила о стоимости лечения актрисы

14.03.22 / Что мы потеряли сегодня? – Личное мнение

29.06.20 / Твит против канцелярита

29.06.20 / Продление в «Газели» (Путин на вечные времена)

16.12.21 / Что происходит с организмом человека после 40 лет – к этому нужно быть готовым каждому

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика