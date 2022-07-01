Челка отлично сочетается с трендовыми короткими стрижками: несколько идей, которые могут вам понравиться

Трендовые короткие стрижки, типа ультрамодной пикси или классического боба, отлично сочетаются с челкой. И ее можно носить разными способами. И далее вы найдете 10 идей коротких стрижек с челкой, которые могут вам понравиться.

Удлиненная пикси с начесом

Стрижка, представленная на главном фото, станет лучшим выбором для женщин с возрастом от 50 лет. Она выглядит стильной и женственной и придает моложавый вид своей обладательнице.

Удлиненный боб с короткой челкой на волнистых волосах

Удлиненный многослойный боб с короткой челкой отлично сочетается с вьющимися волосами. Такая креативная и уникальная стрижка привлечет все внимание к своей обладательнице.

Пикси-кефаль с ультракороткой челкой

Короткая челка в этой стрижке помогает зрительно удлинить лицо и подчеркнуть достоинства внешности.

Мягкая стрижка с длинной челкой

Стрижка с удлиненной челкой подойдет тем, кто предпочитает простые прически, которые не нужно тщательно укладывать.

Челка с текстурированным бобом

Короткий многослойный боб с челкой – универсальная стрижка, которая подчеркивает красоту скул и глаз. И она подходит для любых волос, даже тонких и ослабленных.

Текстурированная бикси для женщин от 60 лет

Женщинам в возрасте идеально подойдет стрижка бикси. Она омолаживает образ и при этом проста в уходе и укладке.

Многослойная стрижка с удлиненной челкой

Если у вас тонкие и прямые от природы локоны, то простая стрижка с удлиненной челкой станет хорошим выбором для вас. Она выглядит женственно и нежно, и зрительно увеличивает объем волос.

Многослойная волчица-кефаль

Стрижка с короткими слоями и текстурированной челкой подчеркивает красоту глаз и улучшает форму лица.

Боб с лохматой челкой

Стрижка удлиняет форму лица и при этом скрывает недостатки внешности и отвлекает внимание от морщин.

Длинная смешанная стрижка

Стрижка подойдет тем женщинам, которые хотят сделать ультрамодную пикси, но еще не готовы коротко остригать волосы.