Челка отлично сочетается с трендовыми короткими стрижками: несколько идей, которые могут вам понравиться
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Трендовые короткие стрижки, типа ультрамодной пикси или классического боба, отлично сочетаются с челкой. И ее можно носить разными способами. И далее вы найдете 10 идей коротких стрижек с челкой, которые могут вам понравиться.
Удлиненная пикси с начесом
Стрижка, представленная на главном фото, станет лучшим выбором для женщин с возрастом от 50 лет. Она выглядит стильной и женственной и придает моложавый вид своей обладательнице.
Удлиненный боб с короткой челкой на волнистых волосах
Удлиненный многослойный боб с короткой челкой отлично сочетается с вьющимися волосами. Такая креативная и уникальная стрижка привлечет все внимание к своей обладательнице.
Пикси-кефаль с ультракороткой челкой
Короткая челка в этой стрижке помогает зрительно удлинить лицо и подчеркнуть достоинства внешности.
Мягкая стрижка с длинной челкой
Стрижка с удлиненной челкой подойдет тем, кто предпочитает простые прически, которые не нужно тщательно укладывать.
Челка с текстурированным бобом
Короткий многослойный боб с челкой – универсальная стрижка, которая подчеркивает красоту скул и глаз. И она подходит для любых волос, даже тонких и ослабленных.
Текстурированная бикси для женщин от 60 лет
Женщинам в возрасте идеально подойдет стрижка бикси. Она омолаживает образ и при этом проста в уходе и укладке.
Многослойная стрижка с удлиненной челкой
Если у вас тонкие и прямые от природы локоны, то простая стрижка с удлиненной челкой станет хорошим выбором для вас. Она выглядит женственно и нежно, и зрительно увеличивает объем волос.
Многослойная волчица-кефаль
Стрижка с короткими слоями и текстурированной челкой подчеркивает красоту глаз и улучшает форму лица.
Боб с лохматой челкой
Стрижка удлиняет форму лица и при этом скрывает недостатки внешности и отвлекает внимание от морщин.
Длинная смешанная стрижка
Стрижка подойдет тем женщинам, которые хотят сделать ультрамодную пикси, но еще не готовы коротко остригать волосы.
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