Вышедший на берег в Калининградской области крупный морж устроил переполох

Крупный морж вышел на берег в Калининградской области. Его увидели на Куршской косе недалеко от российско-литовской границы. В пресс-службе национального парка отметили, что таких животных здесь никогда не встречали.

Когда моржа увидели, он просто лежал на песке, выглядел ослабленным. Своим появлением он устроил переполох. Теперь все гадают, как он оказался на берегу Балтийского моря, ведь место обитания моржей – это Крайний Север, Баренцево море, а такие путешествия они совершают очень редко.

Не исключается, что морж приплыл из Польши, где на прошлой неделе также заметили ластоногое (возможно, его же). Научные специалисты собираются обследовать появившееся в Калининградской области животное.