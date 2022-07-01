 

“Что ты несешь, овца?!”: нелепая Чурикова получила по губам

01.07.2022, 8:16, Разное
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К 20-летию популярного телепроекта Яна Чурикова вместе с директором “Фабрики” Линой Арифулиной пересмотрела открытие первого сезона и раскрыла некоторые тайны передачи. Оказалось, что ведущая изначально не придала большого значения кастингу на проект и даже не ожидала, что ее туда возьмут. Приглашение поступило буквально за пять дней до старта.

Пересматривая кадры первого концерта “Фабрики”, Чурикова пришла в ужас от той себя и жестко себя раскритиковала.

“Какой кошмар! Какая дешевая! Что ты несешь овца?!” – буквально получила по губам от самой себя молодая и нелепая Чурикова.

Телеведущая призналась, что тогда был ее первый прямой эфир на федеральном канале и это было очень волнительно. Кроме того, в то время у знаменитости были определенные проблемы со здоровьем, о которых мало кто знал. Оказалось, что Яна Чурикова страдала от анорексии, именно поэтому на первой “Фабрике” она была худой, словно “жердь”. Из-за этого у женщины даже были проблемы с памятью, и она никак не могла запомнить имена всех участников шоу.

На своем ютуб-канале показавшая себя нелепой ведущая рассказала, что после первого отчетного концерта ее даже думали уволить, однако этого удалось избежать. Яна Чурикова оставалась лицом проекта все семь сезонов и с каждым новым выпуском становилась все более опытной. За те годы телеведущая подружилась со многими фабрикантами.



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