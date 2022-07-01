 

Иностранные безалкогольные напитки обложат акцизом

01.07.2022, 7:32, Разное
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Министерство промышленности и торговли РФ объявило о планах ввести акцизы на иностранные безалкогольные напитки.

Начиная с августа, их запретят реализовывать в розницу без соответствующей марки на таре. Планируется установить сбор, сравнимый с тем, который действует для слабоалкогольных напитков.

Санкции против РоссииПо словам главы Минпромторга, у этой меры две ключевых цели: увеличить генерирование поступлений в госбюджет и помочь отечественному производителю освоиться в новых рыночных условиях. По подсчётам правительства, разница в цене между напитками, произведёнными в России и за границей, превысит 90% и это автоматически увеличит спрос на первые.

В правительстве уделили особое внимание тому, чтобы не повлияли на параллельный импорт. Для маркирования иностранных напитков на пограничных пунктах откроют пошлинные сервисы, где параллельные импортёры смогут получить акцизы – даже те, которые самостоятельно разбавляют концентраты и разливают получившуюся жидкость в фирменную тару.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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