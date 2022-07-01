Мнение: О подкопе под президента… Идёт подстава за подставой… И кто же посмел?

А ведь необычайно кучно в последние дни новости пошли. Притом что чрезвычайно прицельно. Под самый дых бьют, удар за ударом!

И каждый в отдельности — совсем не смертелен. Однако же, когда их уже набирается целая серия…

Да ещё и выложенная буквально «в один момент», что говорит о многом…

Тут уже и тупой смекнёт: неладно что-то в королевстве Датском! ©

Утро четверга вызвало пожар в «патриотических» пабликах. Не потому, что пришлось вновь отступить. Но потому, как это было преподнесено. Очередной «жест доброй воли», ага. Зримо напомнило:

Однако же ухо­ди­ли с площади сами новгородцы.

— Уходим потому, что сами так хотим! — говорили гордо нов­го­род­цы. — Не за­хо­те­ли бы и не ушли.

— Ладно! Ладно! — отвечали кня­зе­вы люди, под­бад­ри­вая нов­го­род­цев удара­ми в спину. — По­го­вори­те ещё!

Пришлось кинуть общественности кость в виде домашнего ареста системного либерала, соратника покойного Егора Гайдара, ректора РАНХиГС Владимира Мау. Тут даже Игорь Гиркин-Стрелков обрадовался. Но этого оказалось мало.

И ближе к вечеру, однако, пришёл новый «темник». Мол, это всё — часть секретного пакта с #ООН по зерну, в обмен на который… А, собственно, что «в обмен» получит #Россия? Об этом холопам ведать не положено. Но «версия» ушла в народ.

Ах, если бы только это! Турецкий президент Реджеп Эрдоган предсказуемо договорился с НАТО, и российская граница со странами Альянса увеличилась вдвое. Тут даже самые «верные» заволновались. Мол, как же так? #Россия жёстко не хотела расширения НАТО и даже пошла ради этого на обострение, а теперь Россия получит много много НАТО у своих границ! Это что вообще?

А в ответ — мол, вступление Швеции с Финляндией в Североатлантический пакт «угроз не несёт». И вообще, это мы им будем угрожать! Угу. А гипотетическое, только в смелых планах обозначенное вступление туда юго-западного соседа, стало быть несло? Да что же такое несёт этот #Кремль???

И снова к делам соседским. Вслед за договорняком по небезызвестной, но уже забытой «Тайре» прошёл новый раунд. И теперь на свободу вышли сразу 43 «боевика» известного нацбата. Даже если то были сплошь одни кашевары, пропагандистский эффект массового освобождения трудно переоценить. Тем более, что и все новости о «показательном суде» как-то заглохли, а со стороны МО РФ внятно прозвучало: такова была воля Верховного главнокомандующего.

Чуть раньше ушло сообщение, что, дескать, «не надо говорить о сроках». Увязанное с показательным замалчиванием изначально поставленных целей, что было воспринято однозначно как окончательный отказ от них. Упс!

Опять же, к «событию дня». Кто-то из патриотов сыронизировал: «Попробовал представить, что это всё озвучено голосом Юрия Левитана. “От советского Информбюро… Сегодня в качестве шага доброй воли военные завершили выполнение задач и в качестве жеста доброй воли оставили город Одессу. Теперь румынские источники нефти для германской армии могут быть в безопасности. Не получилось. Не представилось».

Ну а как тогда быть вот с этим? Мол, «подгонять военных — неправильно», а доверять им — необходимо?

Ну кто мог бы себе представить Иосифа Сталина, выступающего в 1941 году со словами «Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я всё-таки не заканчивал академию Генерального штаба. Я доверяю людям, которые являются профессионалами»? Жалкий лепет…

Уместно вспомнить, что в августе 1914-го императора Николая II буквально боготворили, и даже на разгром 2-й армии генерала Александра Самсонова все «закрыли глаза»: бывает. Ну а в феврале 1917-го во всей российской Армии не нашлось даже верного полка, чтобы не допустить «отречения».

Сейчас то же самое произойдёт быстрее? Возможно.

А кто же главный берефициар?

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