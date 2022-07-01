Мнение: Зачем ЧФ?



Парад ЧФ в 2021 году, тут, видимо, где-то еще есть “Москва”

Кстати, вопрос давно напрашивался, а последние события, начиная с бесславного потопления “Москвы”, обострили его до крайности. Зачем России Черноморский военный флот?

Нет, ну в самом деле? Всё понимаю – форма, бескозырки, романтика. Пляжи, опять же – нельзя сбрасывать со счетов. Но все-таки – зачем? Сейчас пример прямо-таки научный, чистый эксперимент. Имеем столкновение двух государств, в том числе и в бассейне Черного моря. У одной державы, России, свой флот на Черном море есть. У второй – никакого флота нет.

И? Какие выгоды в войне извлекла РФ от обладания Черноморским флотом?

Причем – это ж не первый раз: точно такая же ситуация имела место и в период ВОВ: практически всю войну КЧФ простоял на базах, когда пытался пару раз оттуда вылезать – бывал очень больно бит. При том, что у немцев своего флота на Черном море по сути не было вовсе.

Всё повторяется из года в год, даже можно сказать – из столетия в столетие. Последний крупный успех ЧФ на море совпадает с последним крупным успехом российского флота вообще – на всех морях и окиянах: это 1855 год, разгром турецкой эскадры Нахимовым при Синопе. На этом всё, как отрезало. 1955, 2055… ничего.

Зачем России флот, в частности – Черноморский? Чтобы что?

До февраля 2022 был один ответ, произносимый шепотом – “чтобы победить Украину”. Теперь мы видим, что даже на это он не годится. Тягаться с турецким флотом, который вшестеро сильнее по огневой мощи, тоннажу и всему прочему – ну, уже даже как-то не смешно.

Зачем? – Не дает ответа. “Шоб был”, видимо.

Но если ответ “нет” – тогда повисает в воздухе и другой вопрос: а зачем “база Черноморского флота”, “легендарный Севастополь”, “неприступный для врагов” (которым, однако, враги, как с дрожью обнаруживает руссо патриот, владели едва ли не большую часть 20 века)?

Севастополь должен быть город-курорт. Получается так.