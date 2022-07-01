Мнение: Спутниковые снимки острова Змеиный 29.06.2022

Спутниковые снимки острова Змеиный от 29 июня после отхода российского гарнизона. Видны следы ударов с прошлой недели, где был заявлен уничтоженным 1 ЗРПК "Панцирь". На причале дымится какое-то имущество, которое уничтожили перед отходом. Также дымится какой-то полуразваленный домик из числа тех, которые не доломали во время майских боев.

На Украине заявляют, что хотят установить физический контроль над островом, но как представляется, все ограничится демонстративными мероприятиями с высадкой небольшого десанта на лодках или с вертолетов, поднятием флага и фотографиями. Очевидно, что при попытки задержаться на острове, там последуют ракетные удары по острову, при отсутствии у Украины возможностей осуществлять прикрытие острова с воздуха.

Также стоит отметить, что Генштаб ВСУ заявляет о переброске артиллерийских систем и РСЗО с помощью которых обстреливали Змеиный на Донбасс, для сдерживания наступления российских войск на Артемовск и Славянск.

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