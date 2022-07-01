В нашей Солнечной системе произошли две космические войны

Мир был удивлен, когда астронавт «Аполлона-15» Эл Уорден сказал в интервью в прямом эфире, что люди – это древние инопланетяне, которые спустились на Землю и основали здесь цивилизацию.

Он ссылался на древние шумерские тексты. Что еще более интересно, по словам доктора Джозефа П. Фаррелла, в Солнечной системе миллионы лет назад произошла межгалактическая космическая битва с участием сверхразвитых инопланетян.

Автор книги «Космическая война», доктор Джозеф П. Фаррелл говорит, что в Солнечной системе есть достаточно свидетельств катастрофических и катастрофических разрушений. Он предполагает, что произошли две космические войны, одна 65 миллионов лет назад, а другая 3,2 миллиона лет назад.

Джозеф Фаррелл – историк с оксфордским образованием, специализирующийся на альтернативной истории, Второй мировой войне и секретных технологиях. После пожизненного интереса к альтернативной истории, науке и увлечения древними текстами Джозеф начал писать на эти темы.

Отвергая натуралистические и материалистические предположения о катастрофизме, выдвинутые другими исследователями, доктор Фаррелл говорит, что пришло время серьезно отнестись к древним мифам о космической войне на небесах. Используя в своих аргументах внеземные артефакты, передовые идеи современной физики и тексты древних мифов, он утверждает, что древняя межпланетная война велась в нашей собственной солнечной системе с использованием оружия необычайной мощности и сложности.

Многие ученые и авторы древней истории упоминали так называемую «Технологию богов», которая включает в себя не только мистическую летательную машину «Вимана», но и мощное оружие богов, например, «Ваджру», артефакт богов аннунаков, который стреляет молнией.

В книге доктор Фаррелл упоминает древнего шумерского бога Нинурту, владеющего «молнией», которая является точной копией электрического разряда, произведенного в современной лаборатории, которая экспериментирует с физикой плазмы.

Доктор Фаррелл утверждал, что отголоски этой космической войны отражены в древних текстах шумеров, вавилонян, египтян, библейских текстах, ведической традиции, а также в мифологии Нового Света, от майя и ацтеков до мифов некоторых коренных североамериканских племен.

Но подумайте об этом: самым старым текстам с древнего Ближнего Востока, возможно, от 4000 до 5000 лет. Ведические тексты могут насчитывать 5000 или 6000 лет. Кроме того, чисто устные традиции могут отодвинуть информацию еще на несколько тысяч лет назад. Это долгое время, но это ничто по сравнению с 3,2 миллионами лет. Невероятно смешно рассматривать связь между древним манускриптом 6000-летней давности с событиями, которые произошли 65 миллионов лет назад!

Звучит неприемлемо, что все цивилизации, высокие и низкие, такие как египтяне, монголы, различные китайские династии, Римская империя, инки и ацтеки, пришли и ушли всего за последние несколько тысяч лет.

Это правда, что следы традиций и мифологии пережили тысячи лет. Британский психолог и писатель Стэн Гуч, который, вероятно, наиболее известен как сторонник «теории гибридного происхождения» эволюции человека, приводит более убедительные доводы в пользу того, что большая часть нашей фундаментальной культуры сегодня опирается и фактически происходит от вымершей расы неандертальцев, последняя из которых вымерла около 20 000 до30 000 лет назад.

Гуч сказал, что современный человек не знает и / или забыл происхождение своих первичных, фундаментальных культурных атрибутов (таких как развитие Зодиака и различных богословских концепций) и многое другое.

Но это не помогает доктору Фарреллу. Что касается его, то даже 20 000-30 000 лет – это ничто. У неандертальцев было около 250 000 успешных видов. Но для доктора Фаррелла это ничто.

По мнению ведущих ученых, происхождение Homo sapiens составляет около 200 000 лет. Тем не менее, доктор Фаррелл утверждает, что легенды передавались той или иной цивилизацией в течение 3,2 миллионов лет.

Хотя есть сторонники альтернативной археологии, такие как Майкл Кремо и Ричард Томпсон, которые говорят, что человеческому виду на самом деле миллиарды лет. К сожалению, такие заявления, безусловно, находятся на грани, если не сказать больше.

Но сценарий космической войны доктора Фаррелла получает огромное преимущество в работе физика доктора Джона Бранденбурга (он блестящий и опытный физик плазмы, который получил степень доктора философии в Калифорнийском университете в Дэвисе в 1981 году).

Доктор Джон Бранденбург опубликовал две противоречивые книги — «Смерть на Марсе» и «Жизнь и смерть на Марсе», — в которых он приводит высоконаучное и строго техническое обоснование того, что Марс был уничтожен ядерным оружием миллионы лет назад в рамках какого-то межзвездного космического конфликта.

Бранденбург сказал, что Марс был уничтожен, когда какая-то продвинутая внеземная раса сбросила две бомбы мощностью в миллион мегатонн, которые взорвались в стратегически важных местах примерно в 20 милях над поверхностью Марса.

Если он прав, это пошло бы на пользу теории доктора Фаррелла о древней космической войне, но есть серьезная проблема.

По словам доктора Бранденбурга, Марс подвергся ядерному удару 251 миллион лет назад. Это не согласуется с временными рамками доктора Фаррелла 3,2 миллиона и 65 миллионов лет назад. Тем не менее, доктор Фаррелл может кое-что найти в своей книге «Космическая война».

По словам покойного доктора Тома Ван Фландерна, американского астронома, специализирующийся на небесной механике для Военно-морской обсерватории США, планета между орбитами Марса и Юпитера взорвалась около 65 миллионов лет назад или еще 3,2 миллиона лет назад. Он находит какой-то способ сформулировать свой сценарий космической войны в рамках временного сценария, скажем, от 10 000 до 15 000 лет.

– Я полагаю, что гипотеза взорвавшейся планеты Ван Фландерна имеет смысл, только если кто-то готов принять неестественное объяснение. Конечно, это еретично на нескольких уровнях, поскольку объяснение должно каким-то образом включать наличие потенциальных артефактов на Марсе, а также предполагаемую высокотехнологичную культуру на бывшем родителе Марса. Как ни странно, на ум приходит кульминационный момент из загадки космических пирамид Эандо Биндера. В романе Биндера пояс астероидов был сформирован в результате целенаправленной гравитационной атаки, которая использовала энергию всей солнечной системы. Пирамиды из были, по сути, гравитационными генераторами, используемыми для манипулирования пространством-временем, – написал доктор Фаррелл.

Это самое малое, что можно сказать о космической войне доктора Фаррелла. Но при этом он предлагает решение загадки, которая долгое время озадачивала исследователей, раскрывая причину этой древней войны, средства, с помощью которых она велась, и реальную природу секретной технологии, лежащей в основе древних «Табличек судеб».