Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил об уходе из политики

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил об отказе от выдвижения своей кандидатуры на досрочных парламентских выборах и окончании политической карьеры, пишет Der Spiegel. Беннет занимал должность премьер-министра Израиля всего год, а его восьмипартийное правительство потеряло большинство в кнессете ещё в середине мая. Парламентские выборы в Израиле, которые, как ожидается, пройдут в начале ноября, станут пятыми за три с половиной года.



AP

После распада восьмипартийного правительства Израиля премьер-министр Нафтали Беннет объявил об окончании политической карьеры. В телеобращении к гражданам Израиля он заявил, что откажется от выдвижения своей кандидатуры на досрочных парламентских выборах, которые запланированы на осень. Слухи об уходе Беннета из политики ходили в течение последних нескольких дней. Причин своего ухода он не назвал, пишет Der Spiegel.

Беннет, представитель национально-религиозного лагеря, занимал должность премьер-министра Израиля всего год. Возглавляемая им коалиция не располагает большинством в парламенте с середины мая.

Сегодня утром кнессет во втором и третьем чтениях одобрил законопроект о самороспуске, тем самым проложив путь к досрочным выборам. Ожидается, что новые выборы состоятся в начале ноября. Они станут пятыми за три с половиной года.

До проведения досрочных парламентских выборов и формирования нового правительства пост исполняющего обязанности премьер-министра Израиля будет занимать министр иностранных дел Яир Лапид. Передача полномочий от Беннета к Лапиду была согласована ещё в коалиционном соглашении правительства. Беннетт останется на посту вице-премьера до осени.

Несмотря на обвинения в коррупции, бывший премьер-министр Израиля и лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху надеется на возвращение к власти по итогам предстоящих выборов, пишет Der Spiegel.