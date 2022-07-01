 

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил об уходе из политики

01.07.2022, 5:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил об отказе от выдвижения своей кандидатуры на досрочных парламентских выборах и окончании политической карьеры, пишет Der Spiegel. Беннет занимал должность премьер-министра Израиля всего год, а его восьмипартийное правительство потеряло большинство в кнессете ещё в середине мая. Парламентские выборы в Израиле, которые, как ожидается, пройдут в начале ноября, станут пятыми за три с половиной года.


AP

После распада восьмипартийного правительства Израиля премьер-министр Нафтали Беннет объявил об окончании политической карьеры. В телеобращении к гражданам Израиля он заявил, что откажется от выдвижения своей кандидатуры на досрочных парламентских выборах, которые запланированы на осень. Слухи об уходе Беннета из политики ходили в течение последних нескольких дней. Причин своего ухода он не назвал, пишет Der Spiegel.

Беннет, представитель национально-религиозного лагеря, занимал должность премьер-министра Израиля всего год. Возглавляемая им коалиция не располагает большинством в парламенте с середины мая.

Сегодня утром кнессет во втором и третьем чтениях одобрил законопроект о самороспуске, тем самым проложив путь к досрочным выборам. Ожидается, что новые выборы состоятся в начале ноября. Они станут пятыми за три с половиной года.

До проведения досрочных парламентских выборов и формирования нового правительства пост исполняющего обязанности премьер-министра Израиля будет занимать министр иностранных дел Яир Лапид. Передача полномочий от Беннета к Лапиду была согласована ещё в коалиционном соглашении правительства. Беннетт останется на посту вице-премьера до осени.

Несмотря на обвинения в коррупции, бывший премьер-министр Израиля и лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху надеется на возвращение к власти по итогам предстоящих выборов, пишет Der Spiegel. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08.21 / Заместитель мэра латвийского города пожаловался на невозможность реабилитации нацизма

19.07.21 / Скандалы: Тайны дорогих палат

12.12.20 / Летающий дракон существует!

18.05.21 / Некоторые женщины в 50 лет чувствуют себя молодыми, а есть те, которые в 30 уходят “на пенсию”: 9 тревожных звоночков

05.06.21 / Сумка-шоппер не хуже, чем от крупных брендов. Делаем своими руками (пошаговые фото)

09.06.22 / Собянин: участок МСД от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы будет готов в 2023 году

28.12.20 / Скандалы: Орден почетного региона

07.04.21 / Николь Шерзингер и Том Эванс отдыхают на Гавайях: новые фото пары

25.01.22 / Анастасия Решетова отметила день рождения в Дубае

12.01.22 / Хейтеры раскритиковали внешность Аллы Пугачёвой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика