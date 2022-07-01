Мнение: РМ-14. О России. Предательство как неизбежность
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Продолжаем размышления о том, почему у нас в России происходит все так, как оно происходит. На этот раз берем самые болезненные темы – почему “лучшие люди России”, ее лидеры, ученые и певцы, раз за разом ее “кидают”, и почему в России плохо приживаются любые, как самые светлые, так и самые темные идеи. Помогает нам понять и правильно настроиться великий бард Александр Городницкий.
Ранее те же темы я раскрывал в целой серии роликов:
РМ-1. Чем мы больны
РМ-2 Как мы здесь оказались
РМ-3. Дедовщина
РМ-4. Русский Кавказ
РМ-5. Неполиткорректно о Кавказе
РМ-7. Хрущев-кукурузник
РМ-8. Кавказ – рассказ психиатра
РМ-9. Почему в России любят доносы
РМ-10. Русское начальство
РМ-11. Почему русским не нравится в России
РМ-12. Ездил ли ты в Бобруйск?
РМ-13. Для главных врага России
Лайк, шер, репост!
Источник: Размышления вольного социолога
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