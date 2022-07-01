Мнение: РМ-14. О России. Предательство как неизбежность

Продолжаем размышления о том, почему у нас в России происходит все так, как оно происходит. На этот раз берем самые болезненные темы – почему “лучшие люди России”, ее лидеры, ученые и певцы, раз за разом ее “кидают”, и почему в России плохо приживаются любые, как самые светлые, так и самые темные идеи. Помогает нам понять и правильно настроиться великий бард Александр Городницкий.

Ранее те же темы я раскрывал в целой серии роликов:

РМ-1. Чем мы больны

РМ-2 Как мы здесь оказались

РМ-3. Дедовщина

РМ-4. Русский Кавказ

РМ-5. Неполиткорректно о Кавказе

РМ-7. Хрущев-кукурузник

РМ-8. Кавказ – рассказ психиатра

РМ-9. Почему в России любят доносы

РМ-10. Русское начальство

РМ-11. Почему русским не нравится в России

РМ-12. Ездил ли ты в Бобруйск?

РМ-13. Для главных врага России

Лайк, шер, репост!